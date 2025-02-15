Случайно снятый бой: в Украине выйдет фильм Сенцова, который расскажет правду о войне

20 февраля в избранных кинотеатрах выйдет документальная картина "Реал". Это четвертый полнометражный фильм Олега Сенцова ("Носорог") – режиссера, писателя, лауреата Премии Сахарова за свободу мысли Европарламента.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину художник присоединился к украинской армии. В материале рассказываем больше о ленте.

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Что известно о фильме "Реал"

В фокусе – режиссер Олег Сенцов, который служит в штурмовой бригаде и летом 2023 года участвует в контрнаступлении. Его БМП подбивают, и он вместе со своими бойцами оказывается в ближайшей траншее. Случайно включенная камера фиксирует полтора часа хаоса войны, в котором трудно разобраться и еще труднее на что-то повлиять. В фильме "Реал" нет монтажа и спецэффектов, но есть настоящее ощущение того, что происходит на фронте.

Первыми перед прокатом зрители и зрительницы смогут посмотреть фильм на допремьерном показе с участием команды – 18 февраля в киевском "Доме кино". Билеты уже в продаже.

Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Карловых Варах – одном из ключевых фестивалей класса "А" в Центральной и Восточной Европе. Присутствовавший на премьере президент Чехии Петр Павел после просмотра отметил, что это "очень важный фильм, который может рассказать больше, чем десять репортажей или целая книга".

"Реал": смотрите онлайн трейлер фильма

Впоследствии ленту представили в официальных программах крупнейшего мирового фестиваля документального кино – Международного фестиваля документального кино в Амстердаме, а также на Варшавском и Стокгольмском международных кинофестивалях. Украинская премьера картины прошла на кинофестивале "Киевская неделя критики".

Фильм получил высокие оценки международной критики. The Hollywood Reporter характеризует его как "важный исторический документ, который также является иллюстрацией определенного аспекта современной войны и мужества украинских солдат, которые сталкиваются с невозможными трудностями в борьбе с российской армией". Variety называет ленту "незапланированным, но чрезвычайно увлекательным фильмом", а Screen отмечает, что это "настолько аутентичное и неприкрашенное описание военного опыта на передовой, насколько его вообще возможно передать".

Украинские критики(-и) также высоко оценили картину. Издание "Лирум" называет ее "свежим дыханием в украинской документалистике" и "полуторачасовой кульминацией, которая держит зрителя в бесконечном напряжении боя". LB.ua описывает фильм как "смелый стилистический эксперимент".