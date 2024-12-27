Еще один украинский фильм вышел на Netflix: о какой ленте идет речь

На Netflix появляется все больше украинских фильмов. На этот раз стриминговая платформа представляет украинскую ленту 2024 года под названием "Редакция".

Об этом сообщает 24 Канал. Фильм был снят режиссером Романом Бондарчуком за полгода до полномасштабного вторжения России в Украину.

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На Netflix вышел фильм "Редакция"

Комедия "Редакция", режиссером которой является Роман Бондарчук, рассказывает историю Юры, сотрудника краеведческого музея Херсона, который глубоко переживает за судьбу степных сусликов. Во время фотографирования этих животных он становится случайным свидетелем поджога леса, который кто-то совершил намеренно.

Возмущенный увиденным, Юра решает донести эту информацию общественности и приносит свои фотографии в местную газету. Это становится его билетом на новую работу, ведь журналисты заинтересованы в его материалах. Однако его попытки раскрыть правду о преступлениях, коррупции и злоупотреблениях в городе быстро сталкиваются с мощным сопротивлением. Система лжи пытается превратить его в часть своей игры, где манипулирование правдой и искажение фактов – это основные инструменты для захвата власти, земли и контроля над человеческими умами.

"Редакция": смотрите онлайн трейлер фильма

Съемки фильма состоялись за полгода до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Локациями для съемок стали Херсон и его окрестности, в частности Олешковские пески, что добавляет фильму уникального местного колорита.

Важной частью истории является то, что многие участники съемочной группы, среди которых и исполнитель главной роли Дмитрий Багненко, присоединились в ряды Вооруженных Сил Украины после начала войны. К сожалению, во время защиты Украины погибли актер Василий Кухарский и режиссер монтажа Виктор Онисько, что стало большой потерей для всего киносообщества.

Премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале в феврале 2024 года. "Редакция" не только продемонстрировала высокий уровень актерской игры и режиссерской работы, но и подняла важную социальную тему, которая отражает борьбу за правду в условиях системной коррупции, манипуляций и лжи. Этот фильм является мощным заявлением о том, как важно не отступать перед трудностями и бороться за справедливость даже в самых сложных обстоятельствах.