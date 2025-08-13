В одной из киевских школ завершились съемки комедии "Родительское собрание". Начался постпродакшн, а это значит, что уже этой осенью, 30 октября, украинцы увидят в кино новый фильм.

Комедию о перепалке между родителями, что очень хотят быть правы и увидеть своего ребенка лидером школы, представляет Студия "Мамахихотала" и United Heroes Group при поддержке 1+1 media. В материале Кино 24 расскажем, чем будут удивлять нынешние "Родительские собрания".

Чем удивит фильм "Родительское собрание"?

Генеральный продюсер фильма Егор Олесов отметил, что они стремятся создать ленту, в которой зритель узнает и себя, и своих знакомых, но одновременно почувствует, что за юмором скрыты важные социальные темы, о которых стоит говорить.

В ленте собрали блестящий каст актеров! В главных ролях: Евгений Янович и Антонина Хижняк, что сыграют страстных и состоятельных родителей, Анастасия Цимбалару и Олег Маслюк, дочь которых – отличница, которую травят сверстники, Андрей Исаенко и Лилия Цвеликова, которые никак не разберутся в своих отношениях, папа-правдоруб, который впервые попал на родительское собрание, в исполнении Владимира Кравчука и озабоченная мама, воплощенная на экране актрисой Алисой Тункевич, а также непревзойденная Римма Зюбина в роли учительницы и харизматичный Назар Заднепровский в роли директора школы.

Открою секрет, что в будущем я планирую поработать художественным руководителем курса в театральном институте. Поэтому я с удовольствием вписался в эти "родительские разборки". К тому же роль директора школы была классно написана. А потом еще и узнал, что суперовые коллеги будут,

– признался Заднепровский.

"Родительское собрание": смотрите онлайн тизер фильма

И как же без звездных камео? В "Родительском собрании" увидите певицу Олю Полякову и учителя физики и блогера Руслана Игоревича. Для артистки это далеко не первый опыт съемок в полнометражном кино, а вот для "учителя с TikTok" это был дебют.

Вывод, который я сделал лично для себя: играть в кино – труднее, чем преподавать в школе (смеется – Кино 24). В кадре нужно играть роль, а в школе я могу быть собой на 100%. Но это очень крутой опыт! Схожу обязательно в кинотеатр вместе с учениками,

– отмечает Руслан Игоревич.

Также в фильме, наполненном жизненными ситуациями и понятным и близким для украинцев юмором, сыграют: Владимир Николаенко, Нина Набока, Наталья Корецкая, Владимир Ращук, Николь Немчик, Максим Боряк, Мария Мархай, Иван Волошин, Михаил Вербанец.

Не упустите возможность почувствовать настроение настоящих "Родительское собрание" – в кино уже с 30 октября.