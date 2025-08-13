В одній з київських шкіл завершились зйомки комедії "Батьківські Збори". Почався постпродакшн, а це означає, що вже цієї осені, 30 жовтня, українці побачать у кіно новий фільм.

Комедію про перепалку між батьками, що дуже хочуть мати рацію і побачити свою дитину лідером школи, презентує Студія "Мамахихотала" та United Heroes Group за підтримки 1+1 media. У матеріалі Кіно 24 розповімо, чим дивуватимуть цьогорічні "Батьківські збори".

Чим здивує фільм "Батьківські Збори"?

Генеральний продюсер фільму Єгор Олесов зазначив, що вони прагнуть створити стрічку, у якій глядач упізнає і себе, і своїх знайомих, але водночас відчує, що за гумором приховані важливі соціальні теми, про які варто говорити.

У стрічці зібрали блискучий каст акторів! У головних ролях: Євген Янович та Антоніна Хижняк, що зіграють пристрасних та заможних батьків, Анастасія Цимбалару та Олег Маслюк, донька яких – відмінниця, яку цькують однолітки, Андрій Ісаєнко та Лілія Цвєлікова, які ніяк не розберуться у своїх стосунках, тато-правдоруб, який вперше потрапив на батьківські збори, у виконанні Володимира Кравчука та заклопотана мама, втілена на екрані акторкою Алісою Тункевич, а також неперевершена Римма Зюбіна в ролі вчительки та харизматичний Назар Задніпровський в ролі директора школи.

Відкрию секрет, що у майбутньому я планую попрацювати художнім керівником курсу в театральному інституті. Тому я із задоволенням вписався у ці "батьківські розборки". До того ж роль директора школи була класно написана. А потім ще й дізнався, що суперові колеги будуть,

– зізнався Задніпровський.

"Батьківські збори": дивіться онлайн тизер фільму

І як же без зіркових камео? У "Батьківських Зборах" побачите співачку Олю Полякову та вчителя фізики та блогера Руслана Ігоровича. Для артистки це далеко не перший досвід зйомок у повнометражному кіно, а от для "вчителя з TikTok" це був дебют.

Висновок, який я зробив особисто для себе: грати в кіно – важче, ніж викладати у школі (сміється – Кіно 24). В кадрі потрібно грати роль, а в школі я можу бути собою на 100%. Але це дуже крутий досвід! Сходжу обов'язково в кінотеатр разом з учнями,

– зазначає Руслан Ігорович.

Також у фільмі, наповненому життєвими ситуаціями та зрозумілим і близьким для українців гумором, зіграють: Володимир Ніколаєнко, Ніна Набока, Наталія Корецька, Володимир Ращук, Ніколь Немчик, Максим Боряк, Марія Мархай, Іван Волошин, Михайло Вербанець.

Не проґавте можливість відчути настрій справжніх "Батьківські Збори" – у кіно вже з 30 жовтня.