Канадский международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) решил не отменять показ фильма "Русские на войне". Организаторы фестиваля объяснили это тем, что фильм является официальной совместной работой Канады и Франции, а его финансирование осуществлялось за счет нескольких канадских агентств.

Из-за этого TIFF не считает ленту российской пропагандой. По его словам, поскольку фильм является канадско-французской копродукцией, он не подпадает под эту категорию.

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Фильм о россиянах на войне покажут на фестивале в Канаде

Представители кинофестиваля TIFF заявили, что не считают фильм "Русские на войне" российской пропагандой. Они объяснили свою позицию тем, что лента была создана без участия или влияния российских государственных органов. По их словам, фильм является совместной работой Канады и Франции, а его производство финансировалось канадскими агентствами на разных уровнях.

По нашему мнению, этот фильм ни в коем случае нельзя считать российской пропагандой. Хотя мы понимаем обеспокоенность, высказанную многими, мы считаем, как и Венецианский кинофестиваль и другие международные фестивали, которые включили фильм в свои программы, что эта канадская документальная лента заслуживает места в нашей подборке

– говорят организаторы.

Премьера фильма в Северной Америке запланирована на этой неделе. Организаторы фестиваля заявляют, что поддерживают право художников и деятелей культуры "свободно выражать свои взгляды и делать политические заявления, выступая против цензуры".

Однако они, похоже, забывают, что война в Украине, развязана российской агрессией, – это не просто "чувствительный контент", а реальность, в которой ежедневно страдает мирное население.



Украинцы создали флешмоб / Фото Oksii

Мир пытается избегать темы войны или молчать, тогда как "обычные россияне" продолжают убивать украинцев. Такие фильмы не только распространяют российскую пропаганду, но и отбеливают репутацию оккупантов, и международные кинофестивали позволяют этому продолжаться.