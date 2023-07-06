Лента "Соседка" – это легкая романтическая комедия, в которой много юмора и трогательных моментов. Сценарий к фильму написала украинская писательница Ирэна Карпа.

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"Соседка" выйдет на Netflix

Украинская романтическая комедия "Соседка" компании F Films при поддержке Госкино выйдет на платформе Netflix. Премьера фильма совсем скоро – 12 июля.

Трейлер к фильму "Соседка": смотрите видео онлайн

О чем фильм "Соседка"

Кинокартина рассказывает историю двух разных персонажей – ярый холостяк, готовый на все ради приключений, и ответственная учительница музыки, самостоятельно воспитывающая двух непоседливых детей. Герои придерживаются своих ценностей до одного события, которое может изменить их жизнь.

В главных ролях – Ксения Мишина и Артемий Егоров. Не обошлось и без звездных персон – в кадре появляется Дмитрий Гордон.

В фильме звучит музыка украинских артистов – Kalush, Skofka, NK, Артема Пивоварова, Светланы Тарабаровой, ВВ и Виктора Павлика. Саундтрек к фильму создал Монатик вместе с Roxolana – это песня "Инь Янь".

Заметим, Netflix еще с прошлого года активно показывает украинские фильмы На платформе можно найти следующие ленты: