Фильм "Спенсер" о принцессе Диане с Кристен Стюарт покажут на Венецианском кинофестивале

К 25-й годовщине со дня смерти принцессы Дианы готовят новый художественный фильм "Спенсер" (Spencer). Премьера биографической драмы о ее жизни состоится в рамках Венецианского кинофестиваля, который продлится с 1 по 11 сентября 2021 года.

Известно, что режиссером ленты выступил Пабло Ларрейн, который и предложил Кристен Стюарт роль принцессы Дианы. Автор будущей ленты убежден: именно эта актриса, которая также имеет мятежный характер, лучше всего сыграет Леди Ди в непростой драме.

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"Спенсер": что известно о фильме

Еще в 2020 году Пабло Лоррейн заставил весь мир заговорить о своем будущем проекте "Спенсер". Все потому, что киноманы не соглашались с выбором главной актрисы ленты. В сети остро критиковали Кристен Стюарт, отмечая, что она не сможет сыграть Леди Ди. Но от активности хейтеров решение Пабло Лоррейна не изменилось.

Фильм "Спенсер" расскажет об одном из самых драматичных моментов в жизни принцессы Дианы. По сюжету, Леди Ди проведет рождественский уикенд 1991 года с королевской семьей. Именно в Норфолке принцесса решит расстаться с Чарльзом.

Мы привыкли, что в сказках принц находит принцессу, женится, и она становится королевой. А когда она отрекается от этого титула, сценарий сказки переворачивается с ног на голову,

– отметил Пабло Лоррейн.

Сценарий к фильму написал создатель "Острых козырьков" Стивен Найт.

Это энергичный и красивый сценарий. Я восхищался работой Найта на протяжении многих лет. Меня привлекает, как поэтично он описывает силу харизмы принцессы Дианы,

– отмечает Пабло Лоррейн.

Известно, что кроме "Спенсера", на Венецианском кинофестивале состоится премьера научно-фантастического фильма Дени Вильнева "Дюна", главные роли в котором сыграли Тимоти Шаламов и Зенден.