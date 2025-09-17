Netflix уже давно обожают в Украине, поэтому новые ленты сразу становятся предметом обсуждения в сети. Многим украинцам во время войны платформа помогает отвлечься от ежедневных проблем.

В частности там обожают пересматривать фильмы. Что украинцы смотрят сейчас чаще всего – узнавайте на Кино 24 со ссылкой на недельный обновленный рейтинг Netflix.

Какие фильмы сейчас самые популярные на Netflix?

"Клуб убийств по четвергам"

Уже третью неделю подряд этот комедийный триллер является самым популярным среди украинцев. В центре сюжета – Элизабет, Рон, Ибрагим и Джойс. Это четверка друзей, которые живут в пансионате для пожилых людей в Великобритании. Раньше у них была традиция – каждый вечер собираться и расследовать нераскрытые дела, а теперь могут проверить свои детективные способности в реальности, ведь в пансионате происходит убийство.

"Клуб убийств по четвергам": смотрите онлайн трейлер фильма

"Не тот Париж"

На Netflix состоялась премьера новой романтической комедии, которая сразу же вызвала интерес у киноманов. В центре сюжета – перспективная художница Дон, которая ради выигрыша денег участвует в шоу знакомств. Девушка думает, что отправится в Париж, однако ее привозят в одноименный городок, расположенный в Техасе. Сначала Дон стремится вернуться домой, однако впоследствии таки влюбляется в одного из участников.

"Не тот Париж": смотрите онлайн трейлер фильма

Также украинцы сейчас смотрят: