Що подивитися на Netflix: 10 найпопулярніших фільмів в Україні
- "Клуб убивств по четвергах" є найпопулярнішим фільмом серед українців на Netflix вже третій тиждень поспіль.
- Серед інших популярних фільмів: "Не той Париж", "Кейпоп-мисливиці на демонів", "Закохайся в мене" та ще кілька інших стрічок.
Netflix вже давно обожнюють в Україні, тож нові стрічки одразу стають предметом обговорення в мережі. Багатьом українцям під час війни платформа допомагає відволіктися від щоденних проблем.
Зокрема там обожнюють переглядати фільми. Що українці дивляться зараз найчастіше – дізнавайтеся на Кіно 24 з посиланням на тижневий оновлений рейтинг Netflix.
Які фільми зараз найпопулярніші на Netflix?
"Клуб убивств по четвергах"
Уже третій тиждень поспіль цей комедійний трилер є найпопулярніший серед українців. У центрі сюжету – Елізабет, Рон, Ібрагім та Джойс. Це четвірка друзів, які живуть у пансіонаті для літніх людей у Великій Британії. Раніше у них була традиція – щовечора збиратися й розслідувати нерозкриті справи, а тепер мають змогу перевірити свої детективні здібності у реальності, адже в пансіонаті стається вбивство.
"Клуб убивств по четвергах": дивіться онлайн трейлер фільму
"Не той Париж"
На Netflix відбулася прем'єра нової романтичної комедії, яка одразу ж викликала цікавість у кіноманів. У центрі сюжету – перспективна художниця Дон, яка задля виграшу грошей бере участь у шоу знайомств. Дівчина думає, що відправиться у Париж, однак її привозять в однойменне містечко, що розташоване в Техасі. Спершу Дон прагне повернутися додому, однак згодом таки закохується в одного з учасників.
"Не той Париж": дивіться онлайн трейлер фільму
Також українці зараз дивляться:
- "Кейпоп-мисливиці на демонів";
- "Закохайся в мене";
- "І прийшов павук";
- "Мій рік в Оксфорді";
- "Планета самотніх: Грецька пригода";
- "Щенячий патруль у кіно";
- "Переліт";
- "Щасливчик Гілмор 2".