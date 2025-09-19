Яскраві історії про злодіїв, які обводять навколо пальця найдосвідченіших детективів і виходять сухими з води. У матеріалі Кіно 24 дивіться добірку таких стрічок.

Які фільми про кримінал варто подивитись?

"Одинадцять друзів Оушена" (2001)

Цей вже без перебільшення культовий фільм-аферу зняв режисер Стівен Содерберґ – причому зняв в тому числі та буквально, адже він також став оператором стрічки. Фільм починається з того, як харизматичний злодій Денні Оушен виходить із в'язниці та одразу ж береться за старе, але з небаченим розмахом.

"Одинадцять друзів Оушена": дивіться онлайн трейлер фільму

Його мета – пограбувати три найбільші казино Лас-Вегаса одночасно. Справа не лише у грошах, а й у помсті їхньому власнику – безжальному Террі Бенедикту, який зустрічається з колишньою дружиною Оушена, Тесс. Щоб здійснити цей неймовірний план, Денні збирає команду з одинадцяти кримінальних віртуозів, кожен з яких є майстром своєї справи: від кишенькового злодія до фахівця з вибухівки.

Фільм наповнений блискучими діалогами, неочікуваними поворотами та неповторним стилем, що робить його справжнім еталоном жанру.

"Скажені пси" (1992)

У центрі сюжету – шість злочинців, які не знають один одного та ховаються під псевдонімами: Містер Білий, Містер Помаранчевий, Містер Блондин, Містер Рожевий, Містер Коричневий і Містер Синій. Після того як їхнє пограбування ювелірного магазину, що мало бути ідеальним, раптом перетворюється на криваву бійню, вони збираються на занедбаному складі. Злочинці намагаються зрозуміти, що пішло не так, та знайти зрадника.

"Скаже пси": дивіться онлайн трейлер фільму

Уся історія, написана і зрежисована Квентіном Тарантіно розгортається нелінійно, через флешбеки, що поступово розкривають деталі плану та характери персонажів. Завдяки цьому прийому стрічка лише виграє: вся увага прикута до блискучих і водночас напівбезумних діалогів, які згодом стануть фірмовою "фішкою" Тарантіно, та до психологічної напруги між злочинцями.

Фільм переповнений чорним гумором, насильством та несподіваними сюжетними поворотами, що відтоді стали візитівкою Тарантіно. А ще "Скажені пси" встановили нові правила гри для жанру, довівши, що можна зняти захопливе кримінальне кіно, показавши не сам злочин, а його наслідки.

"Впіймай мене, якщо зможеш" (2002)

Цей фільм Стівена Спілберґа доводить, що справжня історія може бути набагато дивовижнішою за будь-яку вигадку. Він розповідає про життя шахрая Френка Ебегнейла-молодшого.

Фільм починається зі знайомства з молодим і неймовірно харизматичним Френком, який тікає з дому після розлучення батьків. Він починає підробляти чеки та, завдяки своїй кмітливості та неймовірній впевненості у собі, майстерно видає себе за різних фахівців. На його шляху стає агент ФБР Карл Генретті, який переслідує Френка по всьому світу. Їхня гра в "кішки-мишки" стає головним двигуном сюжету, перетворюючись на своєрідну дружбу, що виходить за межі закону.

"Впіймай мене, якщо зможеш": дивіться онлайн трейлер фільму

Справжній Френк Ебегнейл, якому зараз 77, і справді був неперевершеним шахраєм: у 1960-ті він підробляв чеки на мільйони доларів і протягом п'яти років подорожував світом, віртуозно видаючи себе за різних висококласних професіоналів. Його афера з Pan Am була настільки зухвалою, що він не просто носив форму пілота, а й літав у кабіні пілотів як пасажир, подолавши понад мільйон кілометрів і відвідавши 26 країн! Історія Френка закінчилася так само незвично, як і почалася: після арешту він уклав угоду з ФБР і став одним із провідних експертів з боротьби з шахрайством, допомагаючи ловити тих, хто йшов його шляхом.

"Найкраща пропозиція" (2013)

Історія розповідає про Вірджила Олдмана, успішного, але самотнього та ексцентричний артдилер, який все життя присвятив колекціонуванню мистецьких шедеврів. Його найбільша пристрасть – портрети жінок, які він таємно скуповує на аукціонах, обманюючи інших колекціонерів. Коли він отримує таємниче замовлення від загадкової клієнтки, яка ніколи не з'являється на публіці, його звичне життя кардинально змінюється.

"Найкраща пропозиція": дивіться онлайн трейлер фільму

Він, зазвичай байдужий до людей, починає закохуватися в цю жінку, довіряючись їй та залучаючи її до свого життя. Фільм поступово затягує і Вірджила, і глядачів у пастку, збудовану з загадок та обману, де кожна деталь має значення. Він показує, що найбільше пограбування може бути не матеріальним. Воно може стосуватися довіри, серця та самотності, а справжній злочин розкривається лише в самому кінці.

"Афера Томаса Крауна" (1999)

Цей елегантний і захопливий фільм Джона МакТірнана, який є рімейком однойменної стрічки 1968 року, продовжує тему про те, що мистецтво і злочин можуть бути нерозривно пов'язані.

Мільярдер Томас Краун ніколи в житті не відчував справжньої небезпеки. Від нудьги він здійснює зухвале пограбування музею, викрадаючи неоціненну картину Моне. На його слід виходить блискучий страховий детектив Кетрін Беннінг. Їхнє інтелектуальне протистояння перетворюється на пристрасний роман, де кожен крок – це частина складної шахової партії із високими ставками.

"Афера Томаса Крауна": дивіться онлайн трейлер фільму

Історія Томаса Крауна продовжує надихати кінематографістів і сьогодні. Так 2027 року очікується вихід нового рімейку, режисером якого стане Майкл Б. Джордан ("Грішники"), який також зіграє головну роль.

"Останнє пограбування" (2025)

Що робити, коли світ, яким ми його знаємо, зник, а останній шедевр мистецтва опинився на попелищі? У постапокаліптичному екшені від режисера Джей Джея Періі відповідь знайдеться сама собою, але вона буде аж ніяк не очевидною.

Після катастрофічного сонячного спалаху, що зруйнував частину Землі, мисливець за скарбами Джейк отримує місію від військового диктатора на прізвисько Король Артур. Завдання просте, але майже неможливе: знайти єдину і неповторну "Мону Лізу" в охопленій вогнем Франції. Пошуки та подальше викрадення неоціненного шедевра живопису мають стати останньою справою Джейка на шляху до омріяної свободи. Проте під час своєї небезпечної подорожі він усвідомлює, що цьому понівеченому світу справжній герой потрібен набагато більше, ніж будь-яка картина.

"Останнє пограбування": дивіться онлайн трейлер фільму

Цей фільм – справжній вибух екшену та чорного гумору. Дейв Батіста чудово поєднує брутальну силу та харизму, а Семюел Л. Джексон знову блискуче грає ексцентричного лиходія, який, здається, вийшов прямісінько з франшизи "Кінгсмен". Напружені сцени погонь та битв чергуються з дотепними жартами, що робить перегляд динамічним та незабутнім.

А на великому екрані це пограбування ми побачимо вже з 18 вересня, адже фільм вийде в український прокат.