З того часу герої серіалу неабияк змінилися. У матеріалі Кіно 24 з посиланням на публікацію 1+1 покажемо, як виглядали актори два роки тому і сьогодні.

Як змінились герої серіалу "Жіночий лікар. Нове життя"?

Михайло Гончар

Михайло Гончар за ці два роки пройшов справжню внутрішню трансформацію. Він не просто боровся за своїх пацієнтів в операційних палатах, а пройшов чимало труднощів в особистому житті. і, ймовірно, у третьому сезоні на нього чекають ще більш несподівані повороти подій.

Андрій Балюк

Ще один лікар – Андрій Балюк. Він вчиться заново вибудовувати довіру між своїми близькими людьми через зради, які були в минулому. Ймовірно, у третьому сезоні він буде боротися за своє щастя з Ластівкою.

Ластівка

Ластівка, яка звикла надавати психологічну допомогу іншим, повинна нарешті подбати про себе. Видно, на неї очікує роль мами. А для цього треба добряче підготуватися та розібратися у своїх стосунках, аби майбутня дитина прийшла у щасливу повноцінну сім'ю.

Юрій Сердюк

Юрій Сердюк зазнав неабиякого внутрішнього перевтілення від першого сезону і до третього. У першому він – самозакоханий, егоїстичний лікар, якому потрібна лише власна вигода та крісло директора. А вже у другому та третьому сезоні він – турботливий батько та чоловік, який готовий брати на себе відповідальність.

Людмила Пишна

Людмила Пишна також зазнала неабиякої внутрішньої трансформації від першого до третього сезону. У першому вона амбіційна, холодна, різка жінка, якій потрібні лише найкращі відгуки про її роботу.

У другому сезоні все змінює дві смужки на тесті на вагітність. А згодом важка хвороба, через яку Людмила майже прощається з життям. Однак їй вдається здолати все, і у третьому сезоні ми побачимо, за що вона продовжить боротися.

Нові епізоди серіал виходять з понеділка по четвер о 20:00 на 1+1.