Зокрема там обожнюють переглядати фільми. Що українці дивляться зараз найчастіше – дізнавайтеся на Кіно 24 з посиланням на тижневий оновлений рейтинг Netflix.

Які фільми зараз найпопулярніші на Netflix?

"Клуб убивств по четвергах"

Уже третій тиждень поспіль цей комедійний трилер є найпопулярніший серед українців. У центрі сюжету – Елізабет, Рон, Ібрагім та Джойс. Це четвірка друзів, які живуть у пансіонаті для літніх людей у Великій Британії. Раніше у них була традиція – щовечора збиратися й розслідувати нерозкриті справи, а тепер мають змогу перевірити свої детективні здібності у реальності, адже в пансіонаті стається вбивство.

"Клуб убивств по четвергах": дивіться онлайн трейлер фільму

"Не той Париж"

На Netflix відбулася прем'єра нової романтичної комедії, яка одразу ж викликала цікавість у кіноманів. У центрі сюжету – перспективна художниця Дон, яка задля виграшу грошей бере участь у шоу знайомств. Дівчина думає, що відправиться у Париж, однак її привозять в однойменне містечко, що розташоване в Техасі. Спершу Дон прагне повернутися додому, однак згодом таки закохується в одного з учасників.

"Не той Париж": дивіться онлайн трейлер фільму

Також українці зараз дивляться: