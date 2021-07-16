Фильм Вонга Карвая "Чунгкингский экспресс" покажут в украинских кинотеатрах в июле

Компания "Артхаус Трафик" продолжает выпуск мировой киноклассики на экраны украинских кинотеатров. 29 июля стартуют показы отреставрированной версии киношедевра "Чунгкингский экспресс" Вонга Карвая. Презентован украинский трейлер.

"Чунгкингский экспресс" - криминальная романтическая комедия, эталон стиля Вонга Карвая, режиссера киношедевров "Любовное настроение" и "2046". Об этом сообщает пресс-служба фильма "Артхаус Трафик".

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Сюжет фильма

Две параллельные истории разворачиваются вокруг забегаловки в торговом квартале Гонконга. Герой первой новеллы, полисмен, страдающий от разрыва с любимой, внезапно влюбляется в таинственную блондинку с темным прошлым. Герой второй новеллы – тоже полисмен – также недавно пережил развод, а сейчас подозревает, что кто-то наведывается в его квартиру, когда его нет дома.

"Чунгкингский экспресс" 2021: смотрите трейлер онлайн

Что еще известно о ленте " Чунгкингский экспресс"?

Премьера картины состоялась в 1994 году на Международном кинофестивале в Локарно, где она была номинирована на главный приз – "Золотого леопарда". Специально для продвижения ленты в США Квентин Тарантино в 1995 основал дистрибьюторскую компанию. На предстоящих кинотеатральных показах будет демонстрироваться новейшая 4К-реставрация, созданная под личным контролем Вонга Карвая.

Картина входит во многие престижные рейтинги, в том числе "100 лучших фильмов" по версии журнала Time и "1000 фильмов, которые надо посмотреть, прежде чем умереть" по версии The Guardian. Рейтинг ленты на сайте Rotten Tomatoes составляет 89% (93% – среди зрителей).

Премьера в кинотеатрах

Кинотеатральные показы "Чунгкингского экспресса" начинаются 29 июля и состоятся в таких городах:

Киев;

Днепр;

Полтава;

Львов;

Житомир;

Мариуполь;

Николаев;

Херсон;

Кривой Рог;

Харьков;

Чернигов;

Одесса.

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Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами.