Такой только один: за какой фильм Леонардо Ди Каприо получил Оскар

Легендарный голливудский актер Леонардо Ди Каприо 5 раз номинировался на Оскар. Впервые это было в 19 лет, но тогда ему не удалось получить желаемую статуэтку.

Однако это не помешало актеру получить мировое признание и безумную популярность. За время своей карьеры Ди Каприо работал с лучшими режиссерами всех времен: Джеймсом Кэмероном, Стивеном Спилбергом, Мартином Скорсезе, Квентином Тарантино и другими. И в 2016 году ему удалось добиться победы на премии Оскар, сообщает 24 Канал.

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Фильм, за который Леонардо Ди Каприо получил Оскара

В 2015 году состоялась премьера ленты Алехандро Гонсалеса Иньярриту – "Легенда Гью Гласса" (оригинальное название – The Revenant). В этом фильме Леонардо Ди Каприо сыграл главную роль, за которую был номинирован на Оскар. Поэтому в 2016 году Леонардо получил долгожданную статуэтку от самой престижной премии от Американской академии киноискусства за "Лучшую мужскую роль".

Фильм "Легенда Гью Гласса" не легок для восприятия, однако вас точно поразит потрясающая игра актеров. В центре сюжета – Гью Гласс, который вместе с сыном сопровождает группу охотников. Во время работы на них нападают индейцы, так что выжить удается лишь нескольким членам команды. По дороге главный герой сталкивается с большой медведицей, которая наносит ему вред.

Беспощадные охотники убивают сына Гласса, а его самого оставляют умирать в лесу. Однако мужчина не сдается и стремится любой ценой отомстить убийцам самого родного человека.

"Легенда Гью Гласса": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильмы, за которые Леонардо Ди Каприо номинировали на Оскара

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В фильмографии актера много достойных работ. За годы карьеры в кинематографе он еще четырежды сражался за победу на Оскаре, однако эти попытки были неудачными. Ди Каприо был номинантом на премию после ролей в следующих фильмах: