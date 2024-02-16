В Украине покажут фильм "Зеленая граница", вызвавший политический скандал в Польше

Появился украинский трейлер ленты, которая в Польше вызвала политический скандал и одновременно стала кассовой сенсацией.

21 марта на большие экраны украинских кинотеатров выйдет фильм "Зеленая граница". Это лента режиссера Агнешки Холланд – номинантки на премию Оскар, хорошо известной украинцам по фильму "Цена правды". Узнайте, о чем лента и смотрите трейлер.

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Скоро премьера фильма "Зеленая граница": о чем сюжет

Картина рассказывает о гуманитарном кризисе на границе Польши и Беларуси, вызванном режимом Лукашенко в 2021 году. Это вымышленная история, которая основана на реальных фактах "гибридной войны" Беларуси против Европейского Союза.

Сюжет картины разворачивается среди коварных и болотистых лесов, составляющих так называемую "зеленую границу" между Беларусью и Польшей. По ней беженцы с Ближнего Востока и Африки пытаются добраться до Европейского Союза. Белорусская пропаганда заманивает мигрантов к границе и обещает легкий проход в ЕС. В этой скрытой войне переплетаются жизни новоиспеченной активистки Юлии, молодого пограничника Яна и семьи сирийских беженцев.

Авторы сценария провели детальное исследование кризиса, в том числе проводили интервью с беженцами, пограничниками и активистами.

"Зеленая граница": смотрите онлайн трейлер фильма

Мировая премьера состоялась в основном конкурсе Венецианского международного кинофестиваля 2023, где лента получила Специальный приз жюри. Картина получила 3 номинации на Премию Европейской киноакадемии: за Лучший европейский фильм, режиссерскую работу и сценарий. Украинская премьера состоялась на 7-й Киевской неделе критики.

В американском профильном издании The Hollywood Reporter о "Зеленой границе" написали так: "Если кино – это машина эмпатии, то новый фильм Агнешки Холланд – один из наиболее точно созданных примеров этого". Британский киножурнал Screen Daily назвал ленту "Одним из лучших фильмов о нынешнем кризисе беженцев в Европе", а американский Deadline – "Гуманитарным шедевром".

Накануне выборов в Польше "Зеленая граница" вызвала скандал: что произошло

Скандал начался с резкой критики ленты радикальными политиками, поскольку в ней показана жестокость не только белорусских, но и польских пограничников в отношении мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Бойкотировать картину призвали даже президент Анджей Дуда и несколько министров. Политическая атака сопровождалась массированной кампанией по негативным комментариям и оценкам на рейтинговых платформах – еще до выхода работы на экраны.

В защиту режиссера выступили кинематографисты со всего мира, в частности Федерация европейских кинорежиссеров, Гильдия режиссеров Америки, Европейская и Украинская киноакадемии. Несмотря на атаки, "Зеленая граница" стал кассовым хитом в Польше, заняв второе место среди всех отечественных фильмов 2023 года в местном прокате по количеству сборов.