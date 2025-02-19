Лента, которая сделала Довженко легендой: один из лучших фильмов в истории украинского кино

"Земля" – третий фильм украинской трилогии Александра Довженко, в которую также входят "Звенигора" и "Арсенал". Премьера этой ленты состоялась 8 апреля 1930 года в Киеве, и она сразу привлекла внимание.

"Земля" получила признание в киносообществе и занимает 2-е место в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кино. В материале рассказываем больше о ленте.

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Что известно о фильме "Земля"

Александр Довженко изображает первые годы коллективизации в Украинской ССР, особое внимание уделяя конфликту между колхозниками и кулаками. Этот конфликт стал важной частью сюжета, где противостояние двух социальных групп воплощает борьбу за землю, что была основой крестьянской жизни.

Но, кроме социальных проблем, фильм пронизан глубоким символизмом, через который Довженко показывает мистическую связь украинского народа с его землей. Земля выступает не только как ресурс, но и как основа идентичности и жизненной силы. В то же время режиссер акцентирует на трагическом разрыве между человеком и природой, что возникает в результате коллективизации. Этот разрыв символизирует не только физическое, но и духовное отчуждение, которое переживает народ в условиях советской реальности.



Фильм "Земля" Довженко / Кадр из фильма

"Земля" считается одним из крупнейших достижений Александра Довженко. Многие кинокритики признают этот фильм лучшим в его карьере, а некоторые даже ставят его в один ряд с крупнейшими достижениями мирового кино. Однако, несмотря на художественную глубину, фильм столкнулся с критикой со стороны советской власти.

В СССР его не одобрили из-за недостаточной коммунистической идеологичности, а также из-за натуралистического изображения жизни крестьян, которое не соответствовало официальной пропаганде. Поэтому "Землю" сняли с проката всего через несколько дней после премьеры.



Фильм "Земля" Довженко / Кадр из фильма

Несмотря на все трудности и запреты, "Земля" получила признание в киносообществе. На сегодня она занимает почетное 2-е место в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кино, что свидетельствует о ее влиянии и важности для развития национального кинематографа.