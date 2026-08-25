Лучшие романтические комедии 2000-х годов, которые раньше обожали все

Чувство ностальгии – это то, что иногда нужно всем без исключения. Время от времени такие эмоции возникают при просмотре фильмов, которые постоянно показывали по телевидению, а их сюжетные линии казались нам гениальными.

24 Канал далее в материале расскажет о таких фильмах, которые сегодня могут показаться нелепыми, но раньше их просто обожали за легкий юмор и простоту.

"История Золушки", 2004

Рейтинг IMDb: 6,0

Сэм живет с мачехой и сводными сестрами. Когда умер ее отец, новые родственники быстро превратили девушку в домработницу. Однажды она знакомится в интернете с загадочным парнем, не подозревая, что это ее популярный одноклассник Остин. Когда все выясняется, Сэм вынуждена наконец противостоять мачехе и начать жить собственной жизнью.

"История Золушки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Признание", 2009

Рейтинг IMDb: 6,8

Маргарет Тейт работает редактором. Она узнает, что ее собираются депортировать из США, поэтому решает солгать, что помолвлена со своим коллегой Эндрю. Чтобы убедить иммиграционную службу, "пара" отправляется вместе на Аляску, где Маргарет должна сыграть роль будущей невесты.

"Признание": смотрите онлайн трейлер фильма

"Это все она", 1999

Рейтинг IMDb: 6,0

Популярный школьник Зак заключает пари, что сможет превратить незаметную и замкнутую Ленни в королеву бала после того, как его бросает девушка. Постепенно парень узнает, что за неприметной внешностью Лесли скрывается талантливая и интересная девушка, и его отношение к ней кардинально меняется. Но в конце концов она узнает о заключенном пари.

"Это все она": смотрите онлайн трейлер фильма

"Девушка моего лучшего друга", 2008

Рейтинг IMDb: 5,8

У главного героя есть то ли интересное увлечение, то ли работа. Когда его клиенты расстаются с девушками, он начинает с ними встречаться и ведет себя настолько ужасно, что они с благодарностью возвращаются к своим бывшим. А когда к нему обращается лучший друг и просит вернуть бывшую Алексис, он неожиданно влюбляется в нее сам. Теперь придется выбирать между дружбой, репутацией и чувствами к девушке.

"Девушка моего лучшего друга": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в этот список стоит добавить и такие фильмы:

"Непонятки";

"Любовь с сообщением";

"Mamma Mia!";

"27 свадеб";

"Дневник Бриджит Джонс";

"Да, возможно".

И не пропустите лучшую комедию всех времен, которую обожают миллионы. В главной роли – Мэрилин Монро.