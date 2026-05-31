Легкие фильмы 2000-х годов, которые помогут отвлечься от проблем

Иногда так бывает, что на каждого из нас может напасть хандра. В один момент кажется, что в жизни уже не может быть хуже, однако этот этап нужно пережить.

И чтобы совсем совсем не впасть в депрессию, 24 Канал предлагает с помощью фильмов вернуться туда, где проблемы казались меньше или их вообще не было.

"Цепонька", 2002

Рейтинг IMDb: 5,6

Джессика - самая популярная и красивая девушка школы, однако эгоизм и тщеславие берут над ней верх. Ее жизнь переворачивается с ног на голову после того, как она покупает в антикварной лавке старинные магические серьги. Из-за проклятия, наложенного на украшение, на следующее утро Джессика просыпается в теле... 30-летнего мелкого вора Клайва.

"Чего хочет девушка", 2003

Рейтинг IMDb: 5,8

Это американская комедия, которая рассказывает о 19-летней Дафне Рейнольдс, которая живет в Нью-Йорке со своей матерью. Несмотря на счастливое детство, девушка мечтает познакомиться со своим биологическим отцом, которого никогда не видела. Она знает лишь то, что он – британский аристократ, лорд Генри Дэшвуд, с которым ее мама когда-то была тайно замужем.

"Дюплекс", 2003

Рейтинг IMDb: 5,9

Писатель Алекс и его жена Нэнси находят идеальный дом своей мечты – красивый двухэтажный дюплекс. Единственным условием сделки является то, что на втором этаже пожилая миссис Коннелли имеет право жить там до конца своих дней.

Однако пожилая соседка оказывается настоящим ужасом для пары. Она часами смотрит телевизор на полной громкости, играет на ударной установке, заводит странных птиц, устраивает потопы и постоянно нуждается в помощи.

