3 высокорейтинговых фильма 2018 года, которые поразят вас своими сюжетами

Какие фильмы 2018 года стоит посмотреть?

"Капернаум"

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Это ливанско-французский фильм, режиссером которого стала Надин Лабаки. Мировая премьера драмы состоялась на 71-м Каннском международном фестивале – лента получила приз жюри.

В фильме рассказывается о ливанском мальчике, который подает в суд на своих родителей за халатность. Главную роль в ленте сыграл сирийский актер Зейн аль-Раффеа.

"Зеленая книга"

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Лента режиссера Питера Фаррелли, которая в 2019 году получил Оскар в трех категориях: "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль второго плана" и "Лучший оригинальный сценарий".

События фильма разворачиваются в США в 1960-х годах. Талантливый темнокожий пианист Дон Ширли нанимает болтливого итальянца Тони Валлелонга в качестве своего водителя и личного помощника. Мужчина умело машет кулаками, поэтому музыкант может не переживать за свою безопасность. Во время путешествия Дон и Тони сближаются.

"Стреляйте в пианиста"

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Режиссером этого индийского криминального триллера является Шрирам Рагхаван, а главные роли в нем сыграли Табассум Гашми, Аюшман Кхурана, Радхика Апте и Анил Дхаван.

В фильме рассказывается о слепом пианисте, который случайно ввязываются в дело об убийстве актера-пенсионера

