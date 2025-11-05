3 високорейтингові фільми 2018 року, які вразять вас своїми сюжетами

Якщо не знаєте, що подивитись, пропонуємо звернути увагу на кілька фільмів 2018 року. Їх можна включити ввечері, щоб трохи забути про роботу та інші справи й відпочити.

Список фільмів, що вийшли у 2018 році, знаходьте у матеріалі 24 Каналу. Ці стрічки мають високий рейтинг IMDb.

Які фільми 2018 року варто подивитись?

"Капернаум"

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Це лівансько-французький фільм, режисеркою якого стала Надін Лабакі. Світова прем'єра драми відбулась на 71-му Каннському міжнародному фестивалі – стрічка отримала приз журі.

У фільмі розповідається про ліванського хлопчика, який подає до суду на своїх батьків за недбалість. Головну роль у стрічці зіграв сирійський актор Зейн аль-Раффеа.

"Капернаум": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зелена книга"

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Стрічка режисера Пітера Фарреллі, яка у 2019 році отримав Оскар у трьох категоріях: "Найкращий фільм", "Найкраща чоловіча роль другого плану" і "Найкращий оригінальний сценарій".

Події фільму розгортаються у США в 1960-х роках. Талановитий темношкірий піаніст Дон Ширлі наймає балакучого італійця Тоні Валлелонга як свого водія та особистого помічника. Чоловік вправно махає кулаками, тож музикант може не переживати за свою безпеку. Під час подорожі Дон і Тоні зближуються.

"Зелена книга": дивіться онлайн трейлер фільму

"Стріляйте у піаніста"

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Режисером цього індійського кримінального трилеру є Шрірам Рагхаван, а головні ролі у ньому зіграли Табассум Гашмі, Аюшман Кхурана, Радхіка Апте та Аніл Дхаван.

У фільмі розповідається про сліпого піаніста, який випадково вплутуються у справу про вбивство актора-пенсіонера

"Стріляйте у піаніста": дивіться онлайн трейлер фільму