Ці фільми – історії про реальних людей, які опинилися в епіцентрі визначальних світових конфліктів, приймаючи рішення, від яких залежали мільйони життів. У матеріалі 24 Каналу – добірка фільмів, що занурюють нас у найкритичніші, доленосні моменти минулого, змушуючи відчувати той самий тиск і величезну відповідальність, що відчували їхні герої.

Дивіться також 3 культові пригодницькі фільми, які надихають на справжні звершення

Які трилери варто подивитись ввечері?

"Гра в імітацію" (2014)

У центрі сюжету фільму, знятого режисером Мортеном Тільдумом, – геніальний, але соціально неадаптований британський математик часів Другої світової Алан Тюрінг, блискуче зіграний Бенедиктом Камбербетчем.

Разом із командою найкращих умів Великобританії, включно з математикинею Джоан Кларк, Тюрінг працює у надсекретному комплексі Блетчлі-Парк. Їхнє завдання, яке здається абсолютно неможливим, – зламати "Енігму", шифрувальну машину, що забезпечувала невразливість комунікацій німецьких підводних човнів. Це не просто інтелектуальна битва, але справжня гонка зі смертю, тому що кожна хвилина, витрачена на розшифрування, – це життя людей, які гинуть у Північній Атлантиці.

"Гра в імітацію": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гра в імітацію" була висунута на вісім номінацій на Оскар. Фільм тонко поєднує високу напругу шпигунського трилера з глибокою особистою драмою: він не лише розкриває механізм роботи шифрувальної машини, яку Тюрінг назвав "Крістофер", але й розповідає про справжню ціну геніальності.

Алан Тюрінг – реальна історична постать, і його внесок у перемогу над нацизмом є неоціненним. Сконструйована ним машина дозволила Союзникам декодувати майже 3000 німецьких повідомлень щодня, скоротивши війну, за оцінками істориків, на два роки та зберігши мільйони життів. На жаль, після війни Тюрінг зазнав жорстокого суспільного переслідування через свою гомосексуальність, що стало однією з найприкріших сторінок британської історії XX століття.

"Оппенгеймер" (2023)

Епічна біографічна стрічка Крістофера Нолана "Оппенгеймер" – не просто розповідь про те, як було створено атомну бомбу, а захопливе занурення в моральну дилему людини, яка назавжди змінила хід історії, перетворивши наукову теорію на апокаліптичну реальність.

Кілліан Мерфі геніально втілив на екрані "батька атомної бомби", фізика Роберта Оппенгеймера, який у секретній лабораторії Лос-Аламоса керував Мангеттенським проєктом – програмою США з розробки ядерної зброї.

"Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму

Нолан майстерно використовує свій фірмовий нелінійний монтаж, перетворюючи історію на психологічний і хронологічний лабіринт. Глядач не лише спостерігає за гонкою американців з нацистами за створення атомної бомби, але й переживає післявоєнну політичну драму, коли Оппенгеймер сам стає мішенню для переслідувань через свої минулі "лівацькі" зв'язки.

У фільмі зібраний воістину зірковий ансамбль, включно з Емілі Блант, Меттом Деймоном та Робертом Дауні-мл. Стрічка, заслужено отримала сім премій Оскар, включно з "Найкращим фільмом" та "Найкращою режисурою", а ще – двома акторськими Оскарами: для Кілліана Мерфі й Роберта Дауні-молодшого.

"Дюнкерк" (2017)

І знову – Крістофер Нолан. Цього разу у центрі уваги режисера опинилася таємна операція "Динамо" 1940 року – вона ж Дюнкерська евакуація, – коли понад 300 тисяч британських, французьких та бельгійських солдатів опинилися в пастці на узбережжі Франції, оточені німецькими військами. Евакуація здавалася неможливою, і лише диво могла їх врятувати.

Нолан розділяє оповідь на три часові лінії – тиждень на пляжі, день на морі та година в повітрі, – котрі сходяться в одній кульмінаційній точці. Цей режисерський прийом дозволяє відчути напругу ситуації з різних ракурсів: з погляду молодих солдатів, які чекають на смерть на узбережжі, з погляду відважних цивільних моряків, які йдуть на допомогу, та з погляду відважних пілотів ВПС, які ведуть відчайдушні бої над Ла-Маншем, щоб забезпечити можливість евакуації.

"Дюнкерк": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дюнкерк" отримав вісім номінацій на Оскар, включно з "Найкращим фільмом", та виграв три нагороди кіноакадемії за технічні досягнення. Цей фільм – режисерський майстер-клас зі створення напруги, що доводить: щоб змусити глядача повністю зануритися у те, що відбувається на екрані, потрібна лише невблаганна реальність, де кожна секунда – це боротьба за виживання.

"Темні часи" (2017)

Напруга на екрані не завжди вимагає епічних батальних сцен – іноді достатньо закритого кабінету і людини, на плечах якої лежить доля цілої нації. Саме це доводить режисер Джо Райт у фільмі "Темні часи" – історії про перші, найбільш хаотичні тижні прем'єрства Вінстона Черчилля у травні 1940 року, коли Велика Британія стояла на краю прірви.

Німецькі війська невблаганно просувалися Європою, а британські політики, розділені страхом і невпевненістю, обговорювали єдиний, здавалося б, розумний варіант – укласти мирний договір з Гітлером.

Черчилль, якого феноменально перевтілившись зіграв Ґері Олдмен, має протистояти не лише ворогу за межами країни, а й власному уряду, який прагне усунути незручного прем'єр-міністра.

"Темні часи": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм перетворює дипломатичні переговори, телефонні дзвінки та дебати у військовому кабінеті на справжній саспенс. Нам показують Черчилля як блискучого оратора, який використовує слова як зброю, намагаючись переконати скептиків і надихнути націю на продовження боротьби. Стрічка, що загалом отримала шість номінацій на Оскар, дві з яких виграла, чудово ілюструє, що найважчі битви часто виграються не стільки на полі бою, скільки за лаштунками – у невидимому протистоянні сил волі.

Успіх з великих екранів здається майже неможливим у звичайному житті, проте Favbet може допомогти втілити його у реальність. Ліцензійна букмекерська компанія із зручним інтерфейсом, лояльною системою бонусів та розіграшів, де гравці можуть задовольнити своє прагнення до перемоги.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

"Ціна правди" (2019)

Фільм висвітлює українську трагедію, яка, на жаль, надто довго замовчувалася у світі. Стрічка розповідає про валлійського журналіста Ґарета Джонса, який у 1933 році наважився поїхати до Радянського Союзу, щоб взяти інтерв'ю у Сталіна, але дорогою виявив жахливу реальність – Голодомор в Україні.

Всесвітньо відома польська режисерка Аґнєшка Голланд створила потужну і чесну історію про виживання і складний моральний вибір. Джонс залишає затишний світ британської журналістики та проникає в Україну, де на власні очі бачить, як радянська влада приховує мільйони смертей від голоду та вилучає у селян останнє зерно. Напруга створюється не лише від фізичної загрози для життя Джонса у сталінському режимі, але й від цинічної змови мовчання, з якою він зіштовхується після повернення: світ не хоче вірити в його правду, а західні колеги, зокрема Вольтер Дюранті з The New York Times, активно ці факти заперечують.

"Ціна правди": дивіться онлайн трейлер фільму

Особливої ваги цій постановці надає той факт, що вона є копродукцією Польщі, України та Великої Британії, що зробило її потужним міжнародним висловлюванням про одну з найбільших гуманітарних катастроф XX століття.

"Нюрнберг" (2025)

У новому історичному фільмі, який вийшов до 80-ї річниці Нюрнберзького процесу, режисер і сценарист Джеймс Вандербілт перетворює один із найважливіших судових процесів в історії – трибунал над високопоставленими нацистськими лідерами – на запеклий психологічний трилер. Сюжет базується на реальній історії взаємодії між нацистом Ґерманом Ґерінгом та американським психіатром Дугласом Келлі, який мав визначити, чи здатні підсудні нацисти відповідати за свої злочини.

"Нюрнберг": дивіться онлайн трейлер фільму

Неймовірний акторський склад робить цю стрічку, засновану на нон-фікшен бестселері Джека ель Хая "Нацист і психіатр", просто обов'язковою до перегляду: головні ролі виконали Рассел Кроу, Рамі Малек та Майкл Шеннон. Світова прем'єра фільму, яка відбулася на кінофестивалі в Торонто, викликала гучні овації, що символізувало старт його оскарівської кампанії. Зокрема, критики вже пророкують можливий Оскар для Рассела Кроу за його моторошно харизматичне перевтілення на "другого після Гітлера".

Цей винятковий фільм, що змушує замислитися – чи можна судити звіра за людськими законами, і яку ціну доводиться платити за світову справедливість, – ми зможемо побачити в кінотеатрах України вже з 6 листопада.