Лучшие фильмы 2018 года: что посмотреть после работы

Началась новая рабочая неделя, однако по вечерам нужно отдыхать, чтобы набраться сил на следующий день. Можно включить фильм и пригласить близких, чтобы сделать просмотр более интересным.

В материале 24 Канала читайте о лучших фильмах 2018 года для хорошего вечера. Смотрите трейлеры и выбирайте, какая лента понравилась больше всего.

Не пропустите Что посмотреть вечером: 3 высокорейтинговых варианта, что понравятся каждому

Подборка лучших фильмов 2018 года

"Рома"

Это история об обычной семье из Мехико. События фильма разворачиваются в начале 1970-х годов. Глава семьи редко бывает дома, а его жена занимается воспитанием четырех детей – ей помогают две служанки-индианки. Их жизнь меняется, когда во время католического праздника происходят студенческие беспорядки.

"Рома": смотрите онлайн трейлер фильма

"Богемная рапсодия"

В фильме рассказывается о жизни легендарного британского певца, лидера рок-группы Queen Фредди Меркьюри: от создания коллектива до концерта Live Aid в 1985 году. Главную роль сыграл американский актер Рами Малек.

"Богемская рапсодия": смотрите онлайн трейлер фильма

"По половому признаку"

Юная и амбициозная Рут Бадер Гинзбург закончила юридический факультет Гарвардского и Колумбийского университетов. Она сталкивается с дискриминацией по половому признаку. Главная героиня хочет стать судьей Верховного суда США, но не может получить работу в адвокатских агентствах из-за того, что она – женщина.

"По половому признаку": смотрите онлайн трейлер фильма

"Фаворитка"

Королеве Анне сложно выполнять свои обязанности из-за состояния здоровья. Обычно она играет со своими кроликами, а Великобританией руководит ее советница и тайная любовница леди Сара Черчилль, герцогиня Мальборо.

Как-то приезжает кузина Сары – Абигейл Хилл. Семья девушка – состоятельная, но ее отец проиграл все во время игры в карты, в том числе и дочь, поэтому теперь она вынуждена работать при дворе.

Абигейл понимает, что ее кузину и королеву связывает не только дружба, и хочет приблизиться к Анне.

"Фаворитка": смотрите онлайн трейлер фильма