Найкращі фільми 2018 року: що подивитися після роботи

Розпочався новий робочий тиждень, однак вечорами потрібно відпочивати, щоб набратися сил на наступний день. Можна увімкнути фільм і запросити близьких, щоб зробити перегляд цікавішим.

У матеріалі 24 Каналу читайте про найкращі фільми 2018 року для хорошого вечора. Дивіться трейлери і обирайте, яка стрічка сподобалась найбільше.

Добірка найкращих фільмів 2018 року

"Рома"

Це історія про звичайну сім'ю з Мехіко. Події фільму розгортаються на початку 1970-х років. Голова родини рідко буває вдома, а його дружина займається вихованням чотирьох дітей – їй допомагають дві служниці-індіанки. Їхнє життя змінюється, коли під час католицького свята відбуваються студентські заворушення.

"Рома": дивіться онлайн трейлер фільму

"Богемна рапсодія"

У фільмі розповідається про життя легендарного британського співака, лідера рок-гурту Queen Фредді Мерк'юрі: від створення колективу до концерту Live Aid у 1985 році. Головну роль зіграв американський актор Рамі Малек.

"Богемна рапсодія": дивіться онлайн трейлер фільму

"За статевою ознакою"

Юна та амбітна Рут Бадер Гінзбург закінчила юридичний факультет Гарвардського та Колумбійського університетів. Вона зіштовхується з дискримінацією за статевою ознакою. Головна героїня хоче стати суддею Верховного суду США, але не може отримати роботу в адвокатських агенціях через те, що вона – жінка.

"За статевою ознакою": дивіться онлайн трейлер фільму

"Фаворитка"

Королеві Анні складно виконувати свої обов'язки через стан здоров'я. Зазвичай вона грається зі своїми кроликами, а Великою Британією керує її радниця і таємна коханка леді Сара Черчилль, герцогиня Мальборо.

Якось приїжджає кузина Сари – Абігейл Гілл. Родина дівчина – заможна, але її батько програв усе під час гри у карти, зокрема і доньку, тому тепер вона змушена працювати при дворі.

Абігейл розуміє, що її кузину та королеву пов'язує не лише дружба, і хоче наблизитись до Анни.

"Фаворитка": дивіться онлайн трейлер фільму