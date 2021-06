Премьеры фильмов 2021 года, которые уже состоялись: оценка зрителей и кассовые сборы

2021 год стал плодотворным на премьеры фильмов, съемки которых были перенесены с карантинного 2020-го года. Редакция Кино 24 собрала фильмы, которые уже успели впечатлить зрителей и получили ошеломляющие кассовые сборы.

Подборку сформировали 10 самых ожидаемых кинопремьер 2021 года. В рейтинг лент по зрительской симпатии вошли громкие премьеры киноиндустрии.

1. Лига справедливости Зака Снайдера

Рейтинг IMDb: 8,1

Рейтинг Rotten Tomatoes: 71 из 100

Оригинальное название​: Zack Snyder’s Justice League

Режиссерская версия фильма Зака Снайдера "Лига справедливости" 2017 года. Поэтому история известна: после смерти Супермена, Бэтмен и Чудо-женщина создают Лигу справедливости и в компании вместе с Флэшем, Акваменом и Киборгом пытаются снова защитить планету от вторжения Степного волка. Он нападет не сам, а с непобедимой армией парадемонов.

"Лига справедливости Зака Снайдера" 2021: смотрите трейлер к фильму

2. Тихое место 2

Рейтинг IMDb: 7,8

Рейтинг Rotten Tomatoes: 91 из 100

Оригинальное название: A Quiet Place Part II

Как и в первом фильме, семья продолжает бороться за свою жизнь от ужасного существа в тишине. После схватки с существами в собственном доме, они окажутся один на один с опасностями внешнего мира. Ступив в неизвестность, семья выясняет, что существа, которые реагируют на звук – это не единственная угроза их постапокалиптического мира.

"Тихое место 2" 2021: смотрите трейлер фильма

3. На высоте мечты

Рейтинг IMDb: 7,7

Рейтинг Rotten Tomatoes: 96 из 100

Оригинальное название: In the Heights

Калейдоскоп желаний объединяет шумных и дружных жителей района Вашингтон-Хайтс в Нью-Йорке. В этот вихрь попал Уснави (Энтони Рамос), харизматичный владелец небольшого магазинчика, который экономит каждый заработанный нелегким трудом цент для воплощения своей мечты о возвращении домой в Доминиканскую Республику. Он хочет восстановить бизнес родителей. В Нью-Йорке его держит любовь и забота, ведь его район уже стал его семьей…

"На высоте мечты" 2021: смотрите трейлер онлайн

4. Круэлла

Рейтинг IMDb: 7,4

Рейтинг Rotten Tomatoes: 74 из 100

Оригинальное название: Cruella

События фильма происходят в Лондоне на фоне культуры панк-рока 1970-х годов и рассказывают о юной мошеннице Эстелле. Умная и изобретательная девушка хочет создать себе имя в мире моды. Она находит единомышленников: двух молодых воров. Вместе они пытаются обосноваться в Лондоне. Однажды талант Эстеллы привлекает внимание баронессы фон Хельман – легенды моды. Их отношения дают ход событиям, которые заставят Эстеллу стать безудержной, модной и мстительной Круэллой.

"Круэлла" 2021: смотрите трейлер фильма

5. Гнев человеческий

Рейтинг IMDb: 7,2

Рейтинг Rotten Tomatoes: 66 из 100

Оригинальное название: Wrath of Man

Новый фильм несравненного Гая Ричи. Эйч – загадочный британский джентльмен, внутри которого пылает жажда правосудия и мести. Он намерен найти заказчика серии многомиллионных ограблений, которые потрясли Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но те, кто виноват, обязательно познают гнев человеческий.

"Гнев человеческий" 2021: смотрите трейлер фильма

6. Годзилла против Конга

Рейтинг IMDb: 6,4

Рейтинг Rotten Tomatoes: 76 из 100

Оригинальное название: Godzilla vs. Kong

Годзилла и Конг вынуждены сойтись в неравной схватке. Организация "Монарх", отслеживающая жизнь монстров на земле, отправляет специальную экспедицию в неизведанные земли известного острова Черепа. Они надеются раскрыть тайну происхождения титанов. Чем закончится история противостояния и решит ли это противостояние все вопросы, которые встали перед вселенной фильма?..

"Годзилла против Конга" 2021: смотрите трейлер онлайн

7. Аферистка

Рейтинг IMDb: 6,3

Рейтинг Rotten Tomatoes: 78 из 100

Оригинальное название: I Care a Lot

Блестящая юристка и успешная мошенница Марла Грейсон мастерски использует людей, часто прикрываясь заботой о них. Она успешно и безнаказанно грабит своих богатых клиентов за счет уникального обаяния. Но ее новая клиентка не так проста, как кажется на первый взгляд, и сладкая жизнь главной героини превратится в игру на выживание.

"Аферистка" 2021: смотрите трейлер фильма

8. Мортал Комбат

Рейтинг IMDb: 6,2

Рейтинг Rotten Tomatoes: 55 из 100

Оригинальное название: Mortal Kombat

История о бойце MMA Коуле Янге, который терпит удары ради денег. Он ничего не знает о своей семье или о том, почему император Внешнего мира Шан Цзун послал своего лучшего воина, Саб-Зиро, на охоту за Коулом. Майор спецотряда Джакс, на теле которого есть такой же странный силуэт дракона, как и у Коула, советует ему отыскать девушку Соню Блейд. Опасаясь за безопасность своей семьи, Коул отправляется на поиски. Вскоре он оказывается в храме Лорда Рейдена, Старшего бога и покровителя Земли, который дает убежище всем, кто носит такой знак дракона. Коул тренируется вместе с опытными воинами Лю Каном, Кун Лао. Вместе с величайшими чемпионами Земли Янг готовится выступить против врагов из Внешнего мира. Ставки высоки, ведь это битва за целую вселенную!

"Мортал Комбат" 2021: смотрите трейлер онлайн

9. Те, кто желает мне смерти

Рейтинг IMDb: 6,0

Рейтинг Rotten Tomatoes: 63 из 100

Оригинальное название: Those Who Wish Me Dead

Женщина не может прийти в себя после гибели трех подростков, которых не смогла спасти во время лесного пожара. Однажды Ханна (Анджелина Джоли) встречает 12-летнего мальчика, которого преследуют убийцы его отца. Парень ненароком стал свидетелем его убийства. Они вынуждены преследовать парня, чтобы замести следы, но станет ли Ханна для парня единственным спасением.

"Те, кто желает мне смерти" 2021: смотрите трейлер онлайн

10. Форсаж 9

Рейтинг IMDb: 5,2

Рейтинг Rotten Tomatoes: 72 из 100

Оригинальное название: F9

Культовая франшиза возвращается! Доминик Торетто (Вин Дизель) "залег на дно" и живет спокойной жизнью с семьей. Но судьба имеет на него другие планы. Он вынужден вступить еще в одну – последнюю и решающую гонку.

"Форсаж 9" 2021: смотрите трейлер онлайн