The Guardian составил список с лучшими фильмами первого полугодия 2021 года. В него вошло 29 лент, среди которых вы увидите увлекательную "Круэллу" с умопомрачительными образами Эммы Стоун, триумфатора Оскара 2021 – фильм Хлои Чжао "Земля кочевников" и, конечно, "Лига справедливости Зака Снайдера", которая вызвала положительное впечатление у кинокритиков.
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Лучшие фильмы 2021 года по версии The Guardian
- "Белый тигр" (The White Tiger)
- "Дорогие товарищи!" (Dear Comrades!)
- "Куда ты идешь, Аида?" (Quo Vadis, Aida?)
- "Аферистка" (I Care a Lot)
- "Иуда и черный Мессия" (Judas and the Black Messiah)
- "Лига Справедливости Зака Снайдера" (Zack Snyder's Justice League)
- "В память о моем отце" (Memories of My Father)
- "Аммонит" (Ammonite)
- "Годзилла против Конга" (Godzilla vs Kong)
- "Минари" (Minari)
- "Обычное преступление" (A Common Crime)
- "Зависнуть в Палм-Спрингс" (Palm Springs)
- "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman)
- "Черный медведь (Black Bear)
- "Лабиринты кинематографа" (Labyrinth of Cinema)
- "Без отличительных черт" (Identifying Features)
- "Земля кочевников" (Nomadland)
- "Слуги "(Servants)
- "Человеческий голос" (The Human Voice)
- "Пес, который не молчит" (The Dog Who Wouldn't Be Quiet)
- "Тихое место 2" (A Quiet Place Part II)
- "Прощание со Сталиным "(State Funeral)
- "Редкие звери "(Rare Beasts)
- "Круэлла" (Cruella)
- "Первая корова" (First Cow)
- "Убийство двух любовников" (The Killing of Two Lovers)
- "Гунда" (Gunda)
- "После любви" (After Love)
- "Отец" (The Father)
Коротко о некоторых фильмах из списка
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"Отец"
Непревзойденная драма "Отец" стала настолько чувственной благодаря игре 83-летнего Энтони Хопкинса и его звездных коллег. Каждый момент фильма вызывает все больше вопросов о том, что же происходит в доме пенсионера.
Главный герой – пожилой мужчина Энтони. Он страдает от прогрессирующей деменции, а потому его дочь Энн с мужем решают переехать в квартиру отца, чтобы за ним ухаживать. Однако обычные домашние работы даются сложно, ведь Энтони убежден: все это родственники делают только для того, чтобы отобрать у него жилье. Но в конце мужчина задумывается, а кем же он является.
Фильм "Отец" 2020: смотрите трейлер
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"Тихое место 2"
Семья продолжает бороться за жизнь в полной тишине. После схватки с существами в собственном жилище, они окажутся лицом к лицу с ужасами внешнего мира. Ступив в неизвестность, семья выясняет, что создания, которые охотятся на звук, – не единственная угроза за пределами безопасного места.
"Тихое место 2" 2021: смотрите трейлер хоррора
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"Зависнуть в Палм-Спрингс"
По сюжету, Найлз уже несколько десятков лет просыпается в один и тот же день и по-новому проживает измену любимой девушки на свадьбе их друзей. Но однажды в петлю времени попадает сестра невесты, которая меняет ход событий. Курьезные приключения, безумные выходки и отчаянное стремление вернуться к привычной жизни: миллионы зрителей уже оценили комедию "Зависнуть в Палм-Спрингс".
"Зависнуть в Палм-Спрингс" 2020: смотрите трейлер к комедии
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"Земля кочевников"
По сюжету, в городке Эмпайр закрывают завод. Без работы остаются многие американцы, которые вынуждены покинуть родные дома и искать какие-то сезонные работы, чтобы выжить. Среди таких кочевников – вдова Фрэн, которой не было смысла оставаться в городе. Дом она променяла на трейлер, а в путешествии по штатам нашла настоящую семью из таких же кочевников.
"Земля кочевников" 2020: смотрите трейлер
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"Девушка, подающая надежды"
Если вы устали от стереотипных фильмов о женщинах, тогда "Девушка, подающая надежды" сможет вас удивить. По сюжету, Кассандра Томас – милая и очень умная студентка медицинского факультета. Однако после смерти подруги главная героиня покидает учебу и кардинально меняет свою жизнь: днем девушка работает барменшей, а вот вечер проводит в баре, принимая ухаживания мужчин. Двойная игра имеет свой смысл, от которого зрители будут поражены.
"Девушка, подающая надежды" 2020: смотрите трейлер
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"Аферистка"
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"Круэлла"
Все события фильма "Круэлла" будут происходить в Лондоне в 1970 годах. Там молодая швея Эстелла устроится на работу и будет изготавливать одежду, которую разрабатывает баронесса фон Хельман. Условия, в которых оказалась девушка, заставят ее переосмыслить свою жизнь и открыть свою темную сторону. Так британцы познакомятся с загадочной Круэллой, чьи выходки будут ужасать Хельман.
"Круэлла" 2021: смотрите трейлер