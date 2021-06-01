Фильм превзошел ожидания экспертов, которые изначально предполагали, что картина заработает около 40 миллионов долларов, учитывая, что не все кинотеатры работают. Об этом сообщает американское интернет-издание HuffPost.
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По оценкам экспертов студии Paramount+, кассовые сборы "Тихого места-2" вырастут примерно до 58 миллионов долларов после празднования Дня памяти в США.
Сюжет фильма "Тихое место 2"
Семья продолжает бороться за жизнь в полной тишине. После столкновения с существами в собственном доме, они окажутся лицом к лицу с ужасами внешнего мира. Ступив в неизвестность, семья выясняет, что создания, которые охотятся на звук – не единственная угроза за пределами безопасного места.
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Актеры фильма "Тихое место 2"
В новый фильм вернули актеров из первой части "Тихое место":
- Эмили Блант ("На грани будущего" и "Меняя реальность")
- Ноа Джуп ("Холмс и Ватсон", "Форд против Феррари")
- Милли Симмондс.
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Во второй части франшизы сыграли и новые актеры:
- Киллиан Мерфи ("Дюнкерк", "Темный рыцарь возвращается")
- Брайан Тайри Генри ("Годзилла против Конга", "Вечные").