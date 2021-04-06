Новинка Warner Bros. "Годзилла против Конга" доказала: зрители готовы возвращаться в кинотеатры, не нарушая правила карантина. В первый уикенд проката лента установила рекорд по кассовым сборам.

Только в США первые выходные принесли авторам ленты 48,5 миллиона долларов. Результаты кинотеатрального проката "Годзиллы против Конга" в мире были еще больше. По данным Box Office Mojo , в целом за первую неделю после презентации лента собрала 285 миллионов долларов, что в пандемии просто невероятной суммой для кинопроизводителей.

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Эти данные являются рекордными для Голливуда. К этому кассовыми фильмами были "Чудо-женщина 1984», которая собрала в американском прокате 45 миллионов долларов, "Том и Джерри" (14 миллионов) и "Тенет" (20 миллионов).

Рекордные показатели прокомментировал режиссер "Годзиллы против Конга" Адам Вингард в инстаграме. В заметке он отметил, что премьера ленты состоялась в кинотеатрах и на стриминговой платформе, где не надо было вносить дополнительную плату за просмотр. Поэтому кассовые сборы и вызвали восторг.

"Я так тронут и горжусь тем, что мой фильм способствует возвращению в кинотеатры. Тот факт, что "Годзилла против Конга" одновременно доступен на HBO Max, и мы до сих пор видели такое множество фильмов в кинотеатрах, это окончательное подтверждение того, что мы никогда не позволим кинотеатрам умереть", – написал Адам Вингард.

"Годзилла против Конга": коротко о фильме

Ученые из организации "Монарх" продолжают изучение монстров, чтобы понять их происхождение. Поэтому они отправляются в лабораторию на остров Черепа, чтобы провести несколько экспериментов с Конгом. Удается им это сделать благодаря маленькой девочке, которая является единственной, кто влияет на великана. Однако это путешествие заканчивается противостоянием двух титанов. Годзиллу что-то разозлило на поверхности, а потому взбешенный монстр вышел, чтобы вступить в бой с Конгом. И человечеству ничего не остается, как наблюдать за всем и пытаться сохранить свою жизнь.

Актеры фильма "Годзилла против Конга":

Милли Бобби Браун

Александр Скарcгард

Айза Гонсалес

Ребекка Голл

Кайл Чендлер