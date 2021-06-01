Фільм перевершив сподівання експертів, які спочатку припускали, що картина заробить близько 40 мільйонів доларів, зважаючи, що не всі кінотеатри працюють. Про це повідомляє американське інтернет-видання HuffPost.
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За оцінками експертів студії Paramount+, касові збори "Тихого місця-2" виростуть приблизно до 58 мільйонів доларів після святкування Дня пам’яті в США.
Сюжет фільму "Тихе місце 2"
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Актори фільму "Тихе місце 2"
До нового фільму повернули акторів з першої частини "Тихе місце":
- Емілі Блант ("На межі майбутнього" та"Міняючи реальність");
- Ноа Джуп ("Холмс і Ватсон", "Форд проти Феррарі");
- Міллі Сіммондс.
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У другій частині франшизи зіграли і нові актори:
- Кілліан Мерфі ("Дюнкерк", "Темний лицар повертається");
- Брайан Тайрі Генрі ("Годзіла проти Конга", "Вічні").