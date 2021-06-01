Фільм перевершив сподівання експертів, які спочатку припускали, що картина заробить близько 40 мільйонів доларів, зважаючи, що не всі кінотеатри працюють. Про це повідомляє американське інтернет-видання HuffPost.

Читайте "Годзілла проти Конга" встановив рекорд у прокаті: яку суму фільм зібрав у час пандемії

За оцінками експертів студії Paramount+, касові збори "Тихого місця-2" виростуть приблизно до 58 мільйонів доларів після святкування Дня пам’яті в США.

Сюжет фільму "Тихе місце 2"

Родина продовжує боротися за життя у повній тиші. Після сутички з істотами у власній оселі, вони опиняться віч-на-віч з жахами зовнішнього світу. Ступивши у невідомість, сім'я з'ясовує, що створіння, які полюють на звук, – не єдина загроза за межами безпечного місця.

"Тихе місце 2" 2021: дивіться трейлер до хорора

Актори фільму "Тихе місце 2"

До нового фільму повернули акторів з першої частини "Тихе місце":

Емілі Блант ("На межі майбутнього" та"Міняючи реальність");

Ноа Джуп ("Холмс і Ватсон", "Форд проти Феррарі");

Міллі Сіммондс.

Читайте також "Мортал Комбат" перевершив "Ґодзіллу проти Конґа": кількість переглядів вражає

У другій частині франшизи зіграли і нові актори: