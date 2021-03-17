В сети уже появились первые рецензии на "Лигу справедливости"режиссера Зака Снайдера. Преимущественно они достаточно положительные, но есть и такие, которые добавляют немного дегтя.

Кинокритики сходятся во мнении, что у Зака ​​Снайдера получилось однозначно лучше, чем у Джосса Уидона, который делал предварительную версию "Лиги справедливости". К ритика в основном прилетает из-за "слишком большого хронометража". Некоторым не нравится, что лента длится около 4 часов. Хотя для фанатов это скорее плюс, чем минус.

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Согласно рецензиями критиков, картина точно не станет "фильмом года". Но все же в основном она вызвала общее положительное впечатление. Поэтому уже можно понять, что это неплохой фильм, за который DC будет не стыдно.

Что говорят критики о фильме "Лига справедливости" Зака ​​Снайдера

Сейчас картина имеет 78% "свежести" на Rotten Tomatoes (124 рецензиями)

Также лента собрала 56 баллов на Metacritic (по 34 отзывам);

Издание Variety отметилл, что в картине Зака Снайдера большое количество свежего материала и ряд изменений, которые действительно улучшают театральную версию Джосса Уидона. И хотя, по сути, это тот же фильм, разное его выполнения значительно меняет впечатление от просмотра;

На Roger Ebert пишут, что фильм имеет грандиозный тон и масштаб;

Стивен Вайтрауб рассказал, что лента заполнена сценами, которые обязательно полюбят зрители;

Мэтт Голдберг заметил, что благодаря 4-часовому хронометражу центральные герои получают больше времени для развития. Персонажи выглядят более проработанными, особенно это касается Киборга.

А как насчет негативных отзывов?

Обычно критики ругали фильм из-за хронометража, который некоторым из них показался чрезмерным. Некоторых не устроило качество спецэффектов.

Самая негативная рецензия, наверное, размещена в издании Slant Magazine. По мнению их критика, "картину можно было бы назвать пародией на супергеройский жанр, если бы она не была такой скучной". А вот критик из Indie Wire считает, что фильм просто "не сработал".

Интересно, что один из самых негативных отзывов написал автор с Entertainment Weekly, который ранее решил прорецензировать весь первый сезон "Ведьмака" на основе только первых двух эпизодов.

Самостоятельно оценить "Лигу справедливости" Зака Снайдера мы сможем уже совсем скоро. Ведь премьера картины состоится на HBO Max 18 марта.

"Лига справедливости Зака ​​Снайдера" сюжет

События развиваются после смерти Супермена в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Бэтмен, Чудо-женщина, Флэш, Аквамен и Киборг объединяются в Лигу справедливости, чтобы защитить мир от вторжения Степного волка и его армии парадемонив. Также в ленте появится Дарксайд.

Кинокартина имеет "взрослый" рейтинг R – то есть "17 лет". Некоторые персонажи ведут себя довольно грубо, а в одной из сцен Бэтмен даже матерится.

"Лига справедливости Зака ​​Снайдера": смотрите финальный трейлер

Актерский состав:

В ленте сыграют многие известные актеры, которых мы видели в предыдущих фильмах DC, в частности: