В Великобритании завершились съемки нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в главной роли. Режиссер Мэтт Ривз опубликовал фото, сделанное в последний день.

Кадр он разместил в своем блоге, вызвав восторг у поклонников. На фото, сделанном в последний съемочный день "Бэтмена", можно увидеть упакованную хлопушку и другие личные вещи Мэтта Ривза, что означало – создание фильма официально завершилось. В дальнейшем лента перейдет на стадию монтажа.

Интересно Фильмы 2021 года, уже можно смотреть онлайн

Новый "Бэтмен": что известно о фильме

Съемки нового "Бэтмена" продолжались с января 2020 года. Из-за пандемии коронавируса создания фильма несколько раз останавливалось , из-за чего в СМИ предполагали, что премьера этой новинки кино состоится с опозданием. По последним данным, фильм Мэтта Ривза планируют презентовать в марте 2022 года. Ожидается, что вскоре начнутся съемки других частей трилогии.

Новый "Бэтмен" будет иным, чем предыдущие проекты DC Comics. Лента будет иметь детективную сюжетную линию, а Готэм всколыхнет серия загадочных преступлений. Брюс Уэйн возьмется за расследование и начнет раскрывать тайны криминального мира города. И в поисках ответов на собственные вопросы он не будет сочувствия к преступникам.

"Это детектив, загадка, в ней, конечно, есть история, и это невероятно личное для него. Он – растущая легенда, и преступники его боятся. Он еще не символ надежды, то, с чем ему приходится иметь дело, – это как он воспринимается... Что было захватывающим для меня, так это не создание истории, а то, что Бэтмен делает ошибки, растет и терпит поражение, и проявляет героизм таким образом", – говорил Мэтт Ривз журналу People.

«Он такой невероятный актер, то, что он делает, потрясет людей», - Мэтт Ривз о Роберте Паттинсоне # TheBatman,



мы действительно увидим, как Роб надерет задницу в следующем году ️



pic.twitter.com/ubdYgwUXVW - Бобби Дупеа (@ConverseStew) 13 марта 2021 г.

Главные роли в фильме получат:

Роберт Паттинсон – Брюс Уэйн, Бэтмен

Зои Кравиц – Женщина-кошка

Пол Дано – Загадочник

Колин Фаррелл – Пингвин

Джеффри Райт – Джин Гордон

Энди Серкис – Альфред

Джон Тортуррро – Кармайн Фиальконе

Питер Сарсгаард

Барри Кеоган

Часть персонажей нового "Бэтмена" появилась в первом трейлере, который сорвал сеть в августе 2020 года.

"Бэтмен": смотрите трейлер