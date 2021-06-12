2020 год был очень похож на научно-фантастический фильм, не так ли? Переживание смертоносной глобальной пандемии привело нас прямо на территорию Заражения и Мировой войны Z. В то время, как пустые полки в продуктовых магазинах и безумие от туалетной бумаги были точно такими, будто с антиутопической драмы или зомби-триллера.

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В 2021 году жанр научной фантастики снова возвращается на экраны, а мы постепенно возвращаемся к привычной жизни: множество фильмов, которые невозможно пропустить, запускают в кинотеатрах и транслируют из дома. Нас ждут высокобюджетные экранизации оригинальных научно-фантастических романов, а также увлекательные оригинальные проекты. Оцените нашу подборку от Редакции Кино 24 и настройтесь на ошеломление.

9 фантастических премьер 2021 года

1. Поступь хаоса

Дата премьеры в Украине: 29 апреля 2021 года

Рейтинг IMDb: 5,7

Оригинальное название: Chaos Walking

Дейзи Ридли и Том Холланд поразят вас главными ролями в этом антиутопическом фильме. Сюжет рассказывает об истории далекой планеты, колонизированной людьми, где все женщины умерли или исчезли, а все мужчины поражены "шумом", загадочной болезнью. В результате этой болезни каждый может слышать мысли друг друга. Когда Виола (Ридли) терпит крушение и приземляется на планету, Тодд (Холланд) с удивлением встречается с первой женщиной, которую он когда-либо видел, а также с первым человеком, не пораженным "шумом".

"Поступь хаоса" 2021: смотрите трейлер

2. Бесконечность

Дата премьеры в Украине: 10 июня 2021 года

Рейтинг IMDb: 5,3

Оригинальное название: Infinite

Режиссер Антуан Фукуа возвращается с экранизацией фильма Д. Эрика Майкранца "Записки реинкарнациониста" с Марком Уолбергом и Чиветелом Эджиофором в главных ролях. Уолберг играет Эвана Макколи, который обнаруживает, что его видения на самом деле являются воспоминаниями из его прошлых жизней. Эван считает себя одиноким, пока он не встречает тайное общество, которое примет его в свои ряды, если он сможет доказать, что достойный. "Бесконечность" 2021: смотрите трейлер 3. Персонаж

Дата премьеры в Украине: 12 августа 2021 года

Оригинальное название: Free Guy

Кто, кроме Райана Рейнольдса, мог возглавить эту черную комедию о кассире в банке, который обнаруживает, что на самом деле он второстепенный персонаж в видеоигре? Благодаря программе, добавленной в игру разработчиками, Гай (Рейнольдс) пробуждается будто в Шоу Трумэна и понимает природу своей реальности. Гай решает вырваться из игры. Удастся ли герою бежать из призрачной реальности?

"Персонаж" 2021: смотрите трейлер фильма

4. Время

Дата премьеры в Украине: 22 июля 2021 года

Оригинальное название: Old

Кинематографический ужас Найта Шьямалана, в котором рассказывают историю об обычной семье, которая приехала отдыхать на тропический остров. Но идиллию нарушают необъяснимые вещи, которые начинают происходить с их телами. Они поняли, что пляж заставляет их быстро стареть, сокращая все их жизни до одного дня.

"Время" 2021: смотрите трейлер фильма

5. Финч