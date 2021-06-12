2020 рік був дуже схожий на науково-фантастичний фільм, чи не так? Переживання смертоносної глобальної пандемії привело нас прямо на територію Зараження та Світової війни Z. В той час, як порожні полиці в продуктових магазинах і безумство від туалетного паперу були точно такі, ніби з антиутопічної драми або зомбі-трилера.

До теми Крістіна Річчі приєднається до "Матриці 4": все, що відомо про фільм

В 2021 році жанр наукової фантастики знову повертається на екрани, а ми помалу повертаємось до звичного життя: безліч фільмів, які неможливо пропустити, запускають в кінотеатрах і транслюють з дому. Нас чекають високобюджетні екранізації оригінальних науково-фантастичних романів, а також захоплюючі оригінальні проєкти. Оцініть нашу добірку від Редакції Кіно 24 і налаштуйтесь на приголомшення.

9 фантастичних прем'єр 2021 року

1. Ходячий хаос / Дорога хаосу

Дата прем'єри в Україні: 29 квітня 2021 року

Рейтинг IMDb: 5,7

Оригінальна назва: Chaos Walking

Дейзі Рідлі та Том Голланд вразять вас головними ролями в цьому антиутопічному фільмі. Сюжет розповідає про історію далекої планети, колонізованої людьми, де всі жінки померли або зникли, а всі чоловіки вражені "шумом", загадковою хворобою. Внаслідок цієї хвороби кожен може чути думки один одного. Коли Віола (Рідлі) зазнає аварії та приземляється на планету, Тодд (Голланд) з подивом зустрічається із першою жінкою, яку він коли-небудь бачив, а також з першою людиною, що не уражена "шумом".

"Ходячий хаос" 2021: дивіться трейлер онлайн

2. Нескінченність

Дата прем'єри в Україні: 10 червня 2021 року

Рейтинг IMDb: 5,3

Оригінальна назва: Infinite

Режисер Антуан Фукуа повертається з екранізацією фільму Д. Еріка Майкранца "Записки реінкарнаціоніста" з Марком Волбергом і Чиветелом Еджіофором в головних ролях. Волберг грає Евана Макколі, який виявляє, що його видіння насправді є спогадами з його минулих життів. Еван вважає себе самотнім, поки він не зустрічає таємне товариство, яке візьме його в свої ряди, якщо він зможе довести, що достойний. "Нескінченність" 2021: дивіться трейлер онлайн 3. Персонаж

Дата прем'єри в Україні: 12 серпня 2021 року

Оригінальна назва: Free Guy

Хто, крім Раяна Рейнольдса, міг очолити цю чорну комедію про касира в банку, який виявляє, що насправді він другорядний персонаж у відеогрі? Завдяки програмі, доданої в гру розробниками, Гай (Рейнольдс) пробуджується ніби в Шоу Трумена і розуміє природу своєї реальності. Гай вирішує вирватися із гри. Чи вдасться герою втікти з примарної реальності?

"Персонаж" 2021: дивіться трейлер фільму

4. Старе

Дата прем'єри в Україні: 22 липня 2021 року

Оригінальна назва: Old

Кінематографічний жах Найта Ш'ямалана, в якому розповідають історію про звичайну сім'ю, яка приїхала відпочивати на тропічний острів. Але ідилію спотворюють незрозумілі речі, які починають відбуватись з їхніми тілами. Вони зрозуміли, що пляж змушує їх швидко старіти, скорочуючи все їхнє життя до одного дня.

"Старе" 2021: дивіться трейлер фільму

5. Фінч