В обновленном пресс-ките от Warner Bros. имя Риччи неожиданно присоединилось к остальным актерам фильма. Риччи ранее работала с Ланой в 2008 году над семейным экшном Speed Racer от Вачовски.
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Премьера четвертой "Матрицы" состоится в кинотеатрах в среду, 22 декабря 2021 года, а не 1 апреля 2022 года, как сообщалось ранее. Фильм также будет доступен к просмотру по подписке на стриминговом сервисе HBO Max.
Что известно о "Матрице 4"
1. Останется ли рабочее название фильма?
Скорее всего, что нет. "Матрица 4" была заявлена студией Warner Bros. как рабочая. Поэтому мы можем ожидать дополнений названия в соответствии с будущим сюжетом киноленты, как в прошлых фильмах: "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция".
2. О чем будет сюжет?
Как и в предыдущих фильмах франшизы, основой сюжета четвертого фильма "Матрицы" станет продолжение линии противостояния главных героев предыдущих фильмов с миром компьютерной матрицы, которая установила контроль над планетой. Хоть и создатели фильма не раскрывают детали, все же в СМИ появлялась версия о том, что будущая лента расскажет историю молодого Морфея, но пока не появился трейлер фильма, утверждать что-то очень трудно. Кстати, учитывая декабрьскую дату премьеры, трейлер фильма должен появиться уже в ближайшее время.
Киану Ривз и Керри Энн-Мосс на съемках новой части "Матрицы" / IMDb
3. Кто еще будет сниматься в четвертом фильме "Матрицы"
Киану Ривз и Керри Энн-Мосс снова сыграют свои роли Нео и Тринити. Также в списке будущего фильма заявлены следующие актеры:
- Ягья Абдул-Матин II,
- Приянка Чопра Джонас,
- Джонатан Грофф,
- Нил Патрик Харрис,
- Джессика Хенвик,
- Кристина Риччи,
- Тельма Хопкинс,
- Эрендира Ибарра,
- Тоби Онвумере,
- Макс Римельт,
- Брайан Дж. Смит,
- Пинкетт Смит.
Стоит добавить, что участие Лоуренса Фишберна, исполнявшего роль Морфея в двух предыдущих фильмах франшизы, пока не подтверждено.