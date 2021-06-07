В обновленном пресс-ките от Warner Bros. имя Риччи неожиданно присоединилось к остальным актерам фильма. Риччи ранее работала с Ланой в 2008 году над семейным экшном Speed Racer от Вачовски.

К теме "Будет эпично": Скарлетт Йоханссон рассказала о своей героине в новом ролике "Черной вдовы"

Премьера четвертой "Матрицы" состоится в кинотеатрах в среду, 22 декабря 2021 года, а не 1 апреля 2022 года, как сообщалось ранее. Фильм также будет доступен к просмотру по подписке на стриминговом сервисе HBO Max.

Что известно о "Матрице 4"

1. Останется ли рабочее название фильма?

Скорее всего, что нет. "Матрица 4" была заявлена студией Warner Bros. как рабочая. Поэтому мы можем ожидать дополнений названия в соответствии с будущим сюжетом киноленты, как в прошлых фильмах: "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция".

2. О чем будет сюжет?

Как и в предыдущих фильмах франшизы, основой сюжета четвертого фильма "Матрицы" станет продолжение линии противостояния главных героев предыдущих фильмов с миром компьютерной матрицы, которая установила контроль над планетой. Хоть и создатели фильма не раскрывают детали, все же в СМИ появлялась версия о том, что будущая лента расскажет историю молодого Морфея, но пока не появился трейлер фильма, утверждать что-то очень трудно. Кстати, учитывая декабрьскую дату премьеры, трейлер фильма должен появиться уже в ближайшее время.



Киану Ривз и Керри Энн-Мосс на съемках новой части "Матрицы" / IMDb

3. Кто еще будет сниматься в четвертом фильме "Матрицы"

Киану Ривз и Керри Энн-Мосс снова сыграют свои роли Нео и Тринити. Также в списке будущего фильма заявлены следующие актеры:

Ягья Абдул-Матин II,

Приянка Чопра Джонас,

Джонатан Грофф,

Нил Патрик Харрис,

Джессика Хенвик,

Кристина Риччи,

Тельма Хопкинс,

Эрендира Ибарра,

Тоби Онвумере,

Макс Римельт,

Брайан Дж. Смит,

Пинкетт Смит.

Стоит добавить, что участие Лоуренса Фишберна, исполнявшего роль Морфея в двух предыдущих фильмах франшизы, пока не подтверждено.