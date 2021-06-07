"Момент, которого мы все ждали – "Черная вдова" от Marvel. Поверьте, это будет эпично", – заверила Скарлетт Йоханссон в новом ролике самого ожидаемого первого фильма 4 фазы киновселенной Marvel. Режиссером ленты стала Кейт Шортланд – первая женщина-режиссер, создавшая супергеройский фильм.

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Я прожила много жизней, но устала бежать от прошлого. Я была киллером, шпионкой и мстителем. А до того – у меня была семья,

– заинтриговала Скарлетт Йоханссон насчет сюжетной линии о своей героине Наташе Романовой.

Далее зрителю показываются экшн-сцены из боевика с участием Наташи Романовой и членов ее семьи. Их сыграли Флоренс Пью, Дэвид Харбор и Рэйчел Вайс. Вместе им нужно закончить опасную миссию.

По сюжету Наташа Романова посмотрит в глаза темным страницам книги своей жизни, когда столкнется с опасным заговором, связанным с собственным прошлым. Наташу преследует опасная сила, которая ни перед чем не остановится на пути к ее уничтожению. Теперь она должна разобраться и со своим шпионским прошлым, и с отношениями, которые разрушила еще до того, как присоединилась к Мстителям.

Ранее, на своем ютуб-канале Marvel Entertainment опубликовали клип с погоней из фильма "Черная вдова".

Я понимаю, какой это дар – иметь возможность заниматься любимым делом,

– сказала Скарлетт Йоханссон в видеообращении и поблагодарила поклонников за поддержку.

Актерский состав фильма "Черная вдова"