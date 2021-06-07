"Момент, якого ми всі чекали – "Чорна вдова" від Marvel. Повірте, це буде епічно", – запевнила Скарлетт Йоганссон в новому ролику найочікуванішого першого фільму 4 фази кіновсесвіту Marvel. Режисеркою стрічки стала Кейт Шортланд – перша жінка-режисерка, яка створила супергеройський фільм.

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Я прожила багато життя, але втомилася бігти від минулого. Я була кілером, шпигункою і месником. А до того – в мене була сім’я,

– заінтригувала Скарлетт Йоганссон щодо сюжетної лінії про свою героїню Наташу Романову.

Далі глядачеві показуються екшн-сцени з бойовика з участю Наташі Романової та членів її сім'ї. Їх зіграли Флоренс П'ю, Девід Харбор і Рейчел Вайс. Разом їм потрібно закінчити небезпечну місію.

За сюжетом Наташа Романова подивиться у вічі темним сторінкам книги свого життя, коли зіткнеться із небезпечною змовою, пов’язаною з власним минулим. Наташу переслідує небезпечна сила, яка ні перед чим не зупиниться на шляху до її знищення. Тепер вона має розібратись і зі своїм шпигунським минулим, і зі стосунками, які зруйнувала ще до того, як приєдналась до Месників.

Раніше, на своєму ютуб-каналі Marvel Entertainment опублікували кліп з погонею з фільму "Чорна вдова".

Я розумію, який це дар – мати можливість займатися улюбленою справою,

– сказала Скарлетт Йоганссон у відеозверненні і подякувала шанувальникам за підтримку.

Акторський склад фільму "Чорна вдова"