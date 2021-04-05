Буде видовищний екшен: Marvel презентував фінальний трейлер "Чорної вдови"
Кінокомпанія Marvel готується до феєричної прем'єри року – релізу стрічки "Чорна вдова". І на глядачів точно чекає захопливий екшен із драматичними спогадами про минуле Наташі Романової. Наразі у мережі опублікували фінальний трейлер "Чорної вдови", який розкрив більше деталей стрічки.
Джерело:24 канал
У новому ролику можна побачити доньку Міли Йовович Евер, яка зіграла супергероїню в дитинстві. Відтак на глядачів чекає захоплива історія про минуле Наташі Романової, де пояснять, чому красуня стала агенткою і які злочини робила до того, як приєдналась до Месників. Також супергероїня вступить у запеклу боротьбу з головним антагоністом Тоні Мастерсом.
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Трейлер "Чорної вдови" презентували символічно перед прем'єрою. Дату релізу стрічки Marvel кілька разів переносили. Тепер презентацію "Чорної вдови" запланували на 9 липня 2021 року, тому цікавість глядачів підігріли видовищним роликом.
"Чорна вдова": дивіться фінальний трейлер
"Чорна вдова": коротко про фільм
- Режисеркою "Чорної вдови" виступила Кейт Шортланд – перша жінка-режисерка, яка створила супергеройський фільм Marvel.
- Події фільму відбуватимуться після фільму "Перший месник: Протистояння". Це перша повнометражна стрічка 4 фази кіновсесвіту Marvel.
- За сюжетом, Наташа Романова змушена буде пригадати своє минуле та вирушити до місця своїх тренувань – "Червоної кімнати". Виявиться, що її близькі були втягнуті до небезпечної змови. Зокрема, мова йде про сестру Елену, Олексія, відомого як Червоний вартовий, і Меліну. Всім загрожує небезпека, тому Чорна вдова допоможе їм та спробує знищити табір підготовки таких же безжальних вбивць, як вона.
- Противниками супергероїні буде небезпечний Наглядач (Тоні Мастерс), а також найманці із КДБ, які володіють такими ж навичками, як і Чорна вдова.
- Головні ролі у фільмі зіграли: Скарлетт Йоганссон, Девід Гарбор, Флоренс П'ю, Рейчел Вайс, Рей Вінстон.
- Прем'єру "Чорної вдови" кілька разів переносили через пандемію коронавірусу. Наразі презентація запланована на 9 липня 2021 року.
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