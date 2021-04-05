Кінокомпанія Marvel готується до феєричної прем'єри року – релізу стрічки "Чорна вдова". І на глядачів точно чекає захопливий екшен із драматичними спогадами про минуле Наташі Романової. Наразі у мережі опублікували фінальний трейлер "Чорної вдови", який розкрив більше деталей стрічки.

У новому ролику можна побачити доньку Міли Йовович Евер, яка зіграла супергероїню в дитинстві. Відтак на глядачів чекає захоплива історія про минуле Наташі Романової, де пояснять, чому красуня стала агенткою і які злочини робила до того, як приєдналась до Месників. Також супергероїня вступить у запеклу боротьбу з головним антагоністом Тоні Мастерсом.

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Трейлер "Чорної вдови" презентували символічно перед прем'єрою. Дату релізу стрічки Marvel кілька разів переносили. Тепер презентацію "Чорної вдови" запланували на 9 липня 2021 року, тому цікавість глядачів підігріли видовищним роликом.

"Чорна вдова": дивіться фінальний трейлер

"Чорна вдова": коротко про фільм