Через пандемію коронавірусу прем'єрні дати Disney вкотре зазнали змін. Коли ж чекати на вихід "Чорної вдови", "Круелли" та інших новинок студії – дізнавайтесь у матеріалі.

За даними західних ЗМІ, останні місяці у Disney активно обговорювали, коли презентувати стрічку "Чорна вдова". Це буде перший повнометражний фільм після виходу "Месників: Завершення", відтак увага всіх кіноманів прикута до цієї прем'єри. Наразі реліз "Чорної вдови" запланований на 9 липня 2021 року, про що кіновиробники оголосили в інстаграмі Disney+.

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Окрім цього, автори "Чорної вдови" наголошують, що стрічка вийде паралельно на стрімінговій платформі та в кінотеатрах. Ті ж кіномани, які захочуть подивитись фільм вдома, змушені будуть заплатити 30 доларів.

Нові прем'єрні дати проєктів Disney

"Чорна вдова" – не єдина новинка кіно, прем'єру якої вкотре перенесли. Всі гучні релізи року зазнали змін у датах прокату.

Оновлені дати прем'єр: