Прем'єру "Чорної вдови" та інших новинок Disney перенесли: нові дати
Через пандемію коронавірусу прем'єрні дати Disney вкотре зазнали змін. Коли ж чекати на вихід "Чорної вдови", "Круелли" та інших новинок студії – дізнавайтесь у матеріалі.
Джерело:The Hollywood Reporter
За даними західних ЗМІ, останні місяці у Disney активно обговорювали, коли презентувати стрічку "Чорна вдова". Це буде перший повнометражний фільм після виходу "Месників: Завершення", відтак увага всіх кіноманів прикута до цієї прем'єри. Наразі реліз "Чорної вдови" запланований на 9 липня 2021 року, про що кіновиробники оголосили в інстаграмі Disney+.
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Окрім цього, автори "Чорної вдови" наголошують, що стрічка вийде паралельно на стрімінговій платформі та в кінотеатрах. Ті ж кіномани, які захочуть подивитись фільм вдома, змушені будуть заплатити 30 доларів.
Нові прем'єрні дати проєктів Disney
"Чорна вдова" – не єдина новинка кіно, прем'єру якої вкотре перенесли. Всі гучні релізи року зазнали змін у датах прокату.
Оновлені дати прем'єр:
- "Круелла" – 28 травня 2021 року
- "Лука" – 18 червня 2021 року
- "Чорна вдова" – 9 липня 2021 року
- "Персонаж" – 13 серпня 2021 року
- "Шан-Чі і легенда десяти кілець" – 3 вересня 2021 року
- "King's Man: Початок" – 22 грудня 2021 року
- "Глибокі води" – 14 січня 2022 року
- "Смерть на Нілі" – 22 лютого 2022 року.
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