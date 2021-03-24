Из-за пандемии коронавируса премьерные даты Disney снова изменились. Когда же ждать выхода "Черной вдовы", "Круэллы" и других новинок студии – узнавайте в материале.

По данным западных СМИ, последние месяцы в Disney активно обсуждали, когда презентовать фильм "Черная вдова". Это будет первый полнометражный фильм после выхода "Мстителей: Завершение", поэтому внимание всех киноманов приковано к этой премьеры. Сейчас релиз "Черной вдовы" запланирован на 9 июля 2021 года, о чем кинопроизводители объявили в инстаграми Disney + .

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Кроме этого, авторы "Черной вдовы" отмечают, что лента выйдет параллельно на стриминговий платформе и в кинотеатрах. Те же киноманы, которые захотят посмотреть фильм дома, вынуждены будут заплатить 30 долларов.

Новые премьерные даты проектов Disney

"Черная вдова" – не единственная новинка кино, премьеру которой в очередной раз перенесли. Все громкие релизы года изменились в датах проката.

Обновленные даты премьер: