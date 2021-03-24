Премьеру "Черной вдовы" и других новинок Disney перенесли: новые даты
Из-за пандемии коронавируса премьерные даты Disney снова изменились. Когда же ждать выхода "Черной вдовы", "Круэллы" и других новинок студии – узнавайте в материале.
Источник:The Hollywood Reporter
По данным западных СМИ, последние месяцы в Disney активно обсуждали, когда презентовать фильм "Черная вдова". Это будет первый полнометражный фильм после выхода "Мстителей: Завершение", поэтому внимание всех киноманов приковано к этой премьеры. Сейчас релиз "Черной вдовы" запланирован на 9 июля 2021 года, о чем кинопроизводители объявили в инстаграми Disney +.
Смотрите также Фильмы 2021 года, которые уже можно смотреть онлайн
Кроме этого, авторы "Черной вдовы" отмечают, что лента выйдет параллельно на стриминговий платформе и в кинотеатрах. Те же киноманы, которые захотят посмотреть фильм дома, вынуждены будут заплатить 30 долларов.
Новые премьерные даты проектов Disney
"Черная вдова" – не единственная новинка кино, премьеру которой в очередной раз перенесли. Все громкие релизы года изменились в датах проката.
Обновленные даты премьер:
- "Круэлла" – 28 мая 2021 года
- "Лука" – 18 июня 2021 года
- "Черная вдова" – 9 июля 2021 года
- "Персонаж" – 13 августа 2021 года
- "Шан-Чи и легенда десяти колец" – 3 сентября 2021 года
- "King's Man: Начало" – 22 декабря 2021 года
- "Глубокие воды" – 14 января 2022 года
- "Смерть на Ниле" – 22 февраля 2022 года.
Поделиться новостью