Будет зрелищный экшен: Marvel представил финальный трейлер "Черной вдовы"
Кинокомпания Marvel готовится к феерической премьере года – релизе фильма "Черная вдова". И зрителей точно ждет увлекательный экшен с драматическими воспоминаниями о прошлом Наташи Романовой. Сейчас в сети опубликовали финальный трейлер "Черной вдовы", который раскрыл больше деталей ленты.
Источник:24 канал
В новом ролике можно увидеть дочь Милы Йовович Эвер, которая сыграла супергероию в детстве. Поэтому зрителей ждет увлекательная история о прошлом Наташи Романовой, где объяснят, почему красавица стала агенткой и какие преступления делала до того, как присоединиться к Мстителям. Также супергероиня вступит в ожесточенную борьбу с главным антагонистом Тони Мастерсом.
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Трейлер "Черной вдовы" презентовали символически перед премьерой. Дата релиза ленты Marvel несколько раз переносили. Теперь презентацию "Черной вдовы" запланировали на 9 июля 2021 года, поэтому интерес зрителей подогрели зрелищным роликом.
"Черная вдова": смотрите финальный трейлер
"Черная вдова": коротко о фильме
- Режиссером "Черной вдовы" выступила Кейт Шортланд – первая женщина-режиссер, которая создала супергеройский фильм Marvel.
- События фильма будут происходить после фильма "Первый мститель: Противостояние". Это первая полнометражная лента 4 фазы киновселенной Marvel.
- По сюжету, Наташа Романова вынуждена будет вспомнить свое прошлое и отправиться к месту своих тренировок – "Красной комнаты". Окажется, что ее близкие были втянуты в опасный заговор. В частности, речь идет о сестре Елене, Алексее, известном как Красный часовой, и Мелине. Всем грозит опасность, поэтому Черная вдова поможет им и попытается уничтожить лагерь подготовки таких же безжалостных убийц, как она.
- Противниками супергероини будет опасен Наблюдатель (Тони Мастерс), а также наемники из КГБ, которые обладают такими же навыками, как и Черная вдова.
- Главные роли в фильме сыграли: Скарлетт Йоханссон, Дэвид Харбор, Флоренс Пью, Рейчел Вайс, Рэй Уинстон.
- Премьеру "Черной вдовы" несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса. Сейчас презентация запланирована на 9 июля 2021 года.
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