Кинокомпания Marvel готовится к феерической премьере года – релизе фильма "Черная вдова". И зрителей точно ждет увлекательный экшен с драматическими воспоминаниями о прошлом Наташи Романовой. Сейчас в сети опубликовали финальный трейлер "Черной вдовы", который раскрыл больше деталей ленты.

В новом ролике можно увидеть дочь Милы Йовович Эвер, которая сыграла супергероию в детстве. Поэтому зрителей ждет увлекательная история о прошлом Наташи Романовой, где объяснят, почему красавица стала агенткой и какие преступления делала до того, как присоединиться к Мстителям. Также супергероиня вступит в ожесточенную борьбу с главным антагонистом Тони Мастерсом.

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Трейлер "Черной вдовы" презентовали символически перед премьерой. Дата релиза ленты Marvel несколько раз переносили. Теперь презентацию "Черной вдовы" запланировали на 9 июля 2021 года, поэтому интерес зрителей подогрели зрелищным роликом.

"Черная вдова": смотрите финальный трейлер

"Черная вдова": коротко о фильме