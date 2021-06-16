The Guardian склав список із найкращими фільмами першого півріччя 2021 року. В нього увійшло 29 стрічок, серед яких ви побачите захопливу "Круеллу" із запаморочливими образами Емми Стоун, тріумфатора Оскара 2021 – фільм Хлої Чжао "Земля кочівників" й, безперечно, "Ліга справедливості Зака Снайдера", яка викликала позитивне враження у кінокритиків.
До теми Найочікуваніші науково-фантастичні фільми 2021 року
Найкращі фільми 2021 року за версією The Guardian
- "Білий тигр" (The White Tiger)
- "Дорогі товариші!" (Dear Comrades!)
- "Куди ти йдеш, Аїдо?" (Quo Vadis, Aida?)
- "Аферистка" (I Care a Lot)
- "Юда і чорний Месія" (Judas and the Black Messiah)
- "Ліга Справедливості Зака Снайдера" (Zack Snyder 's Justice League)
- "Прийдешня забудькуватість" (Memories of My Father)
- "Амоніт" (Ammonite)
- "Годзилла проти Конга" (Godzilla vs Kong)
- "Мінарі" (Minari)
- "Звичайний злочин" (A Common Crime)
- "Зависнути в Палм-Спрінгс" (Palm Springs)
- "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman)
- "Чорний ведмідь" (Black Bear)
- "Лабіринти кінематографа" (Labyrinth of Cinema)
- "Без відмінних рис" (Identifying Features)
- "Земля кочівників" (Nomadland)
- "Слуги" (Servants)
- "Голос людський" (The Human Voice)
- "Пес, який не мовчить" (The Dog Who Would not Be Quiet)
- "Тихе місце 2" (A Quiet Place Part II)
- "Прощання зі Сталіним" (State Funeral)
- "Рідкісні звірі" (Rare Beasts)
- "Круелла" (Cruella)
- "Перша корова" (First Cow)
- "Вбивство двох коханців" (The Killing of Two Lovers)
- "Гунда" (Gunda)
- "Після любові" (After Love)
- "Батько" (The Father)
Коротко про деякі фільми зі списку
-
"Батько"
Неперевершена драма "Батько" стала настільки чуттєвою завдяки грі 83-річного Ентоні Гопкінса і його зіркових колег. Кожен момент фільму викликає все більше питань про те, що ж відбувається у будинку пенсіонера.
Головний герой – чоловік похилого віку Ентоні. Він страждає від деменції, що прогресує, а тому його донька Енн з чоловіком вирішують переїхати у квартиру батька, щоб за ним доглядати. Однак звичайні хатні роботи даються складно, адже Ентоні переконаний: все це родичі роблять тільки для того, аби відібрати в нього житло. Та вкінці чоловік замислюється, а ким же він є.
Фільм "Батько" 2020: дивіться трейлер
-
"Тихе місце 2"
Родина продовжує боротися за життя у повній тиші. Після сутички з істотами у власній оселі, вони опиняться віч-на-віч з жахами зовнішнього світу. Ступивши у невідомість, сім'я з'ясовує, що створіння, які полюють на звук, – не єдина загроза за межами безпечного місця.
"Тихе місце 2" 2021: дивіться трейлер до хорора
-
"Зависнути в Палм-Спрінгс"
За сюжетом, Найлз вже кілька десятків років прокидається в один і той же день та по-новому проживає зраду коханої дівчини на весіллі їхніх друзів. Але одного дня у петлю часу потрапляє сестра нареченої, яка змінює хід подій. Курйозні пригоди, шалені витівки і відчайдушне прагнення повернутись до звичного життя: мільйони глядачів вже оцінили комедію "Зависнути в Палм-Спрінгс".
"Зависнути в Палм-Спрінгс" 2020: дивіться трейлер до комедії
-
"Земля кочівників"
За сюжетом, у містечку Емпайр закривають завод. Без роботи залишаються багато американців, які змушені покинути рідні домівки та шукати якісь сезонні роботи, щоб вижити. Серед таких кочівників – вдова Френ, якій не було сенсу залишатись у місті. Будинок вона проміняла на трейлер, а у мандрівці штатами знайшла справжню сім'ю з таких же кочівників.
"Земля кочівників" 2020: дивіться трейлер
-
"Перспективна дівчина"
Якщо ви втомились від стереотипних фільмів про жінок, тоді "Перспективна дівчина" зможе вас здивувати. За сюжетом, Кассандра Томас – мила і дуже розумна студентка медичного факультету. Однак після смерті подруги головна героїня покидає навчання та кардинально змінює своє життя: вдень дівчина працює барменкою, а от вечір проводить у барі, приймаючи залицяння чоловіків. Подвійна гра має свій сенс, від якого глядачі будуть вражені.
"Перспективна дівчина" 2020: дивіться трейлер
-
"Аферистка"
"Аферистка" 2021: дивіться трейлер
-
"Круелла"
Усі події фільму "Круелла" відбуватимуться у Лондоні в 1970 роках. Там молода швачка Естелла влаштується на роботу і виготовлятиме одяг, що розробляє баронеса фон Хельман. Умови, в яких опинилась дівчина, змусять її переосмислити своє життя і відкрити свою темну сторону. Так британці познайомляться із загадковою Круеллою, чиї витівки жахатимуть Хельман.
"Круелла" 2021: дивіться трейлер