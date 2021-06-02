"Я відправився в невелике дослідження світу "Круелли" після того, як з'являлися всі локації Лондона. Було дуже весело спостерігати за кожним! Я планував оглянути кожне місце! Від Грінвіча до самого серця моди в Ліберті – локації, яка втілює в собі все, про що йде мова в цьому фільмі", – прокоментував блогер.

До теми Зловісний і захопливий фільм "Круелла": перші відгуки кінокритиків після прем’єри

Реакція мережі

"Чудовий фільм з прекрасним акторським складом. Дизайн костюмів та саундтрек – одні з найкращих";

"Дякуємо за пригоди";

Чудо фото. І мені треба побачити ці місця вже завтра";

"О, Боже. Чудова робота!";

"Я обожнюю цей фільм".

Що відомо про фільм "Круелла"

Усі події фільму "Круелла" відбуватимуться у Лондоні в 1970 роках. Там молода швачка Естелла влаштується на роботу і виготовлятиме одяг, що розробляє баронеса фон Хельман. Умови, в яких опинилась дівчина, змусять її переосмислити своє життя і відкрити свою темну сторону. Так британці познайомляться із загадковою Круеллою, чиї витівки жахатимуть Хельман.

"Круелла" 2021: дивіться трейлер до фільму

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Стрічка є приквелом до "101 далматинця" та розкриває історію Круелли де Вілль. Саме ця лиходійка відзначилась погонею за собаками в прагненні зробити шубку з їхнього хутра.

Прем’єра стрічки відбулася 28 травня 2021 року. Тепер всі глядачі можуть побачити, як талановита дизайнерка, яка мріяла підкорювати світ фешн-індустрії, перетворилась на безжальну Круеллу.