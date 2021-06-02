"Я отправился в небольшое исследование мира "Круэллы" после того, как появлялись все локации Лондона. Было очень весело наблюдать за каждой! Я планировал осмотреть каждое место! От Гринвича до самого сердца моды в Либерти – локации, которая воплощает в себе все, о чем идет речь в этом фильме", – прокомментировал блогер.

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"Замечательный фильм с прекрасным актерским составом. Дизайн костюмов и саундтрек – одни из лучших";

"Спасибо за приключения";

"Чудо фото. И мне нужно увидеть эти места уже завтра ";

"О, Боже. Великолепная работа!";

"Я обожаю этот фильм".

Что известно о фильме "Круэлла"

Все события фильма "Круэлла" проходят в Лондоне в 1970 годах. Молодая швея Эстелла устраивается на работу и шьет одежду, которую разрабатывает баронесса фон Хельман. Условия, в которых оказалась девушка, заставят ее переосмыслить свою жизнь и открыть свою темную сторону. Так британцы познакомятся с загадочной Круэллой, чьи выходки будут ужасать Хельман.

"Круэлла" 2021: смотрите трейлер к фильму

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Лента является приквелом к ​​"101 далматинцу" и раскрывает историю Круэллы де Вилль. Именно эта злодейка отметилась погоней за собаками в стремлении сделать шубку из их меха.

Премьера ленты состоялась 28 мая 2021 года. Теперь все зрители могут увидеть, как талантливый дизайнер, которая мечтала покорять мир фэшн-индустрии, превратилась в безжалостную Круэллу.