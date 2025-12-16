3 фильма 2025 года на Netflix, которые имеют высокий рейтинг

Netflix – одна из самых популярных платформ, где украинцы смотрят фильмы. В 2025 году там вышло немало лент, которые заслуживают внимания, ведь имеют высокий рейтинг IMDb.

Если вы ищете, что посмотреть сегодня вечером, сохраняйте нашу подборку. 24 Канал расскажет о высокорейтинговых фильмах на Netflix, которые вышли в 2025 году.

Не пропустите Новый мини-сериал на Netflix, который можно посмотреть за один вечер

Новые фильмы на Netflix с высоким рейтингом

"Джей Келли"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

В центре сюжета – 60-летняя звезда кино Джей Келли. У мужчины довольно насыщенная карьера, однако из-за нее у него нет близкой связи с дочерьми. Неожиданно умирает режиссер, благодаря которому герой познал мир кино.

Вместе со своим менеджером Роном Джей отправляется в путешествие по Европе. Мужчины переосмысливают определенные вещи, в частности отношения с родными и наследство, которое останется после их смерти.

"Джей Келли": смотрите онлайн трейлер фильма

"Она во тьме идет"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

События фильма разворачиваются в 1990-х и 2000-х годах. Это история о молодом офицере Гражданской гвардии Амаю. Более десяти лет женщина работает под прикрытием в террористической организации. Главная героиня хочет найти тайники с оружием на юге Франции.

"Она во тьме идет": смотрите онлайн трейлер фильма

"Поезд во снах"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

В фильме рассказывается о Роберте Грейнире, который живет во время беспрецедентных изменений в Америке в начале XX века. Он стал сиротой в молодом возрасте и взрослеет в лесах Тихоокеанского Северо-Запада.

Мужчина помогает строить железную дорогу. Главный герой женится на Глэдис, с которой строит дом. Однако работа отдаляет Роберта от жены и дочери. Вдруг жизнь Грейнира меняется.

"Поезд во снах": смотрите онлайн трейлер фильма