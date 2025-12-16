3 фільми 2025 року на Netflix, які мають високий рейтинг

Netflix – одна з найпопулярніших платформ, де українці дивляться фільми. У 2025 році там вийшло чимало стрічок, які заслуговують на увагу, адже мають високий рейтинг IMDb.

Якщо ви шукаєте, що подивитися сьогодні ввечері, зберігайте нашу добірку. 24 Канал розповість про високорейтингові фільми на Netflix, які вийшли у 2025 році.

Не пропустіть Новий мінісеріал на Netflix, який можна подивитися за один вечір

Нові фільми на Netflix з високим рейтингом

"Джей Келлі"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

У центрі сюжету – 60-річна зірка кіно Джей Келлі. У чоловіка доволі насичена кар'єра, однак через неї у нього немає близького зв'язку з доньками. Неочікувано помирає режисер, завдяки якому герой пізнав світ кіно.

Разом зі своїм менеджером Роном Джей відправляється у подорож Європою. Чоловіки переосмислюють певні речі, зокрема стосунки з рідними та спадщину, яка залишиться після їхньої смерті.

"Джей Келлі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вона в пітьмі йде"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Події фільму розгортаються у 1990-х та 2000-х роках. Це історія про молоду офіцерку Цивільної гвардії Амаю. Понад десять років жінка працює під прикриттям у терористичній організації. Головна героїня хоче знайти схованки зі зброєю на півдні Франції.

"Вона в пітьмі йде": дивіться онлайн трейлер фільму

"Потяг у снах"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

У фільмі розповідається про Роберта Ґрейніра, який живе під час безпрецедентних змін в Америці на початку XX століття. Він став сиротою у молодому віці й дорослішає у лісах Тихоокеанського Північного Заходу.

Чоловік допомагає будувати залізницю. Головний герой одружується з Гледіс, з якою будує дім. Однак робота віддаляє Роберта від дружини й доньки. Раптом життя Ґрейніра змінюється.

"Потяг у снах": дивіться онлайн трейлер фільму