Якщо ви шукаєте, що подивитися сьогодні ввечері, зберігайте нашу добірку. 24 Канал розповість про високорейтингові фільми на Netflix, які вийшли у 2025 році.
Нові фільми на Netflix з високим рейтингом
"Джей Келлі"
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
У центрі сюжету – 60-річна зірка кіно Джей Келлі. У чоловіка доволі насичена кар'єра, однак через неї у нього немає близького зв'язку з доньками. Неочікувано помирає режисер, завдяки якому герой пізнав світ кіно.
Разом зі своїм менеджером Роном Джей відправляється у подорож Європою. Чоловіки переосмислюють певні речі, зокрема стосунки з рідними та спадщину, яка залишиться після їхньої смерті.
"Джей Келлі": дивіться онлайн трейлер фільму
"Вона в пітьмі йде"
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
Події фільму розгортаються у 1990-х та 2000-х роках. Це історія про молоду офіцерку Цивільної гвардії Амаю. Понад десять років жінка працює під прикриттям у терористичній організації. Головна героїня хоче знайти схованки зі зброєю на півдні Франції.
"Вона в пітьмі йде": дивіться онлайн трейлер фільму
"Потяг у снах"
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
У фільмі розповідається про Роберта Ґрейніра, який живе під час безпрецедентних змін в Америці на початку XX століття. Він став сиротою у молодому віці й дорослішає у лісах Тихоокеанського Північного Заходу.
Чоловік допомагає будувати залізницю. Головний герой одружується з Гледіс, з якою будує дім. Однак робота віддаляє Роберта від дружини й доньки. Раптом життя Ґрейніра змінюється.
"Потяг у снах": дивіться онлайн трейлер фільму