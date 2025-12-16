Якщо ви шукаєте, що подивитися сьогодні ввечері, зберігайте нашу добірку. 24 Канал розповість про високорейтингові фільми на Netflix, які вийшли у 2025 році.

Не пропустіть Новий мінісеріал на Netflix, який можна подивитися за один вечір

Нові фільми на Netflix з високим рейтингом

"Джей Келлі"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

У центрі сюжету – 60-річна зірка кіно Джей Келлі. У чоловіка доволі насичена кар'єра, однак через неї у нього немає близького зв'язку з доньками. Неочікувано помирає режисер, завдяки якому герой пізнав світ кіно.

Разом зі своїм менеджером Роном Джей відправляється у подорож Європою. Чоловіки переосмислюють певні речі, зокрема стосунки з рідними та спадщину, яка залишиться після їхньої смерті.

"Джей Келлі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вона в пітьмі йде"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Події фільму розгортаються у 1990-х та 2000-х роках. Це історія про молоду офіцерку Цивільної гвардії Амаю. Понад десять років жінка працює під прикриттям у терористичній організації. Головна героїня хоче знайти схованки зі зброєю на півдні Франції.

"Вона в пітьмі йде": дивіться онлайн трейлер фільму

"Потяг у снах"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

У фільмі розповідається про Роберта Ґрейніра, який живе під час безпрецедентних змін в Америці на початку XX століття. Він став сиротою у молодому віці й дорослішає у лісах Тихоокеанського Північного Заходу.

Чоловік допомагає будувати залізницю. Головний герой одружується з Гледіс, з якою будує дім. Однак робота віддаляє Роберта від дружини й доньки. Раптом життя Ґрейніра змінюється.

"Потяг у снах": дивіться онлайн трейлер фільму