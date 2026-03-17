3 высокорейтинговых фильма 90-х, которые окунут в настоящую ностальгию

Иногда, чтобы поднять себе настроение, не нужно искать свежие ленты на Netflix или других стриминговых платформах. Иногда лучшим выбором становится погружение в фильмы 90-х, которые возвращают в прошлое.

Это ленты, в которых ностальгия чувствуется в каждом кадре. В материале 24 Канала мы собрали подборку самых теплых фильмов 90-х, которые согревают воспоминаниями.

Какие фильмы 90-х посмотреть вечером?

"Умник Уилл Хантинг"

Это американский фильм режиссера Гаса Ван Сента. Его премьера состоялась в 1997 году. Лента входит в число лучших фильмов по версии IMDb. Фильм посвящен памяти Аллена Гинсберга и Уильяма Берроуза.

Это эмоциональная мелодрама об Уилле Хантинге – 20-летнем парне из Бостона, который постоянно попадает в неприятные ситуации. Однажды он открывает в себе незаурядные математические способности. После очередного ареста за драку профессор математики решает взять его под опеку при одном условии – Уилл должен пройти курс психотерапии. Но все оказывается не так просто, как кажется.

Фильм получил две премии Оскар – в номинациях "Лучшая мужская роль второго плана" и "Лучший оригинальный сценарий". Кроме того, лента получила ряд других престижных наград, в частности "Золотой глобус", награды Берлинского кинофестиваля, Премию Гильдии актеров и Европейский киноприз.

"Стальные магнолии"

Это американская комедийная мелодрама 1989 года – душевная, эмоциональная и трогательная история о дружбе и отношениях. Сюжет разворачивается вокруг близких подруг, которые любят собираться в салоне красоты в небольшом городе Луизианы. Там они вместе плачут, смеются и проживают различные жизненные события.

Режиссером фильма стал Герберт Росс. Лента получила премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана.

"Это могло произойти с тобой"

Это романтическая комедия, основана на реальных событиях. Премьера ленты состоялась 16 июля 1994 года. Это высокорейтинговая и душевная история о полицейском по имени Чарли. Однажды он покупает лотерейный билет и выигрывает 4 миллиона долларов.

Из-за собственной честности оказывается в неожиданной ситуации: после выигрыша его жена в восторге, а сам Чарли помнит, что пообещал отдать половину денег официантке, потому что раньше не имел достаточно средств на чаевые. Возможно, кто-то другой забыл бы об этом и пошел праздновать, однако Чарли не позволяет себе нарушить слово – поэтому решает сдержать обещание.