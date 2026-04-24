5 культовых фильмов 90-х годов, которые держат в напряжении от начала и до самого финала

Если вы настоящий киноман и не знаете, что посмотреть вечером, идеальным вариантом не всегда является просмотр новинок. Иногда лучше всего вернуться к лентам, которые стали легендарными в 90-х годах.

В материале 24 Канала мы собрали подборку именно таких фильмов – тех, что по-настоящему изменили кинематограф, не боялись рисковать и со временем стали культовыми.

Советуем Не только "Подмена": 3 блестящие украинские сериалы с Владом Никитюком, которые можно посмотреть онлайн

Какие фильмы 90-х годов стали культовыми среди зрителей?

Если вы не знаете, что посмотреть на выходных после тяжелой рабочей недели, обратите внимание на фильмы 90-х годов. Это ленты, которые по-особенному вывели кинематограф на новый уровень.

Они поднимали различные темы и разворачивали сюжеты настолько многогранно, что зрители и сегодня часто выбирают не новинки, а именно эти – уже легендарные и культовые – фильмы. Среди них – такие:

"Титаник" – художественный фильм-катастрофа 1997 года, создан Джеймсом Кэмероном, который выступил режиссером, сценаристом, сопродюсером и сомонтажником. Лента воссоздает историю гибели лайнера "Титаник". Главные роли исполнили Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо.

"Побег из Шоушенка" – американский драматический фильм 1994 года, снятый режиссером Фрэнком Дарабонтом по повести Стивена Кинга "Рита Хейворт и побег из Шоушенка".

"Криминальное чтиво" – культовый художественный фильм 1994 года, одна из самых известных работ режиссера Квентина Тарантино.

"Список Шиндлера" – американский исторический фильм, снят по мотивам романа Томаса Кинилли "Ковчег Шиндлера". Над лентой работал режиссер Стивен Спилберг.

"Матрица" – американско-австралийский научно-фантастический фильм, который сняли в 1999 году.

Какие еще старые фильмы должен увидеть каждый?

Кроме вышеупомянутых фильмов, стоит обратить внимание и на другие культовые ленты 90-х годов:

"Форрест Гамп" (1994),

"Парк Юрского периода" (1993),

"Молчание ягнят" (1991),

"Бойцовский клуб" (1999),

"Славные парни" (1990),

"Король Лев" (1994).

