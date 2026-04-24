5 культовых фильмов 90-х годов, которые держат в напряжении от начала и до самого финала
- В статье представлена подборка культовых фильмов 90-х годов, которые имели значительное влияние на кинематограф, включая "Титаник", "Побег из Шоушенка" и "Криминальное чтиво".
- Также рекомендуются другие важные фильмы этого периода, такие как "Форрест Гамп", "Парк Юрского периода" и "Бойцовский клуб".
Если вы настоящий киноман и не знаете, что посмотреть вечером, идеальным вариантом не всегда является просмотр новинок. Иногда лучше всего вернуться к лентам, которые стали легендарными в 90-х годах.
В материале 24 Канала мы собрали подборку именно таких фильмов – тех, что по-настоящему изменили кинематограф, не боялись рисковать и со временем стали культовыми.
Какие фильмы 90-х годов стали культовыми среди зрителей?
Если вы не знаете, что посмотреть на выходных после тяжелой рабочей недели, обратите внимание на фильмы 90-х годов. Это ленты, которые по-особенному вывели кинематограф на новый уровень.
Они поднимали различные темы и разворачивали сюжеты настолько многогранно, что зрители и сегодня часто выбирают не новинки, а именно эти – уже легендарные и культовые – фильмы. Среди них – такие:
- "Титаник" – художественный фильм-катастрофа 1997 года, создан Джеймсом Кэмероном, который выступил режиссером, сценаристом, сопродюсером и сомонтажником. Лента воссоздает историю гибели лайнера "Титаник". Главные роли исполнили Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо.
- "Побег из Шоушенка" – американский драматический фильм 1994 года, снятый режиссером Фрэнком Дарабонтом по повести Стивена Кинга "Рита Хейворт и побег из Шоушенка".
- "Криминальное чтиво" – культовый художественный фильм 1994 года, одна из самых известных работ режиссера Квентина Тарантино.
- "Список Шиндлера" – американский исторический фильм, снят по мотивам романа Томаса Кинилли "Ковчег Шиндлера". Над лентой работал режиссер Стивен Спилберг.
- "Матрица" – американско-австралийский научно-фантастический фильм, который сняли в 1999 году.
Какие еще старые фильмы должен увидеть каждый?
Кроме вышеупомянутых фильмов, стоит обратить внимание и на другие культовые ленты 90-х годов:
- "Форрест Гамп" (1994),
- "Парк Юрского периода" (1993),
- "Молчание ягнят" (1991),
- "Бойцовский клуб" (1999),
- "Славные парни" (1990),
- "Король Лев" (1994).
Выбирайте фильм по душе и наслаждайтесь качественным кино уже сегодня.