Ален Делон в легендарных ролях: три культовых фильма, оставивших след в истории кино

8 ноября мог бы праздновать свой День рождения легендарный французский актер Ален Делон, чья фигура стала символом кинематографа 20 века. К сожалению, актер умер 18 августа 2024 года, оставив после себя огромное наследие в мире кино.

Об этом сообщает 24 Канал. Его фильмография насчитывает десятки культовых картин, в которых он продемонстрировал не только свой непревзойденный актерский талант, но и стал иконой эпохи.

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Фильмы с Аленом Делоном

"Астерикс на Олимпийских играх"

По сюжету вся Галлия находится под властью Римской Империи, но даже в это время покорения и гнета, есть одна маленькая часть страны, которая продолжает героическое сопротивление. Это деревня, жители которой не желают мириться с чужим правлением и упрямство их духа дарит им непобедимость. Они на своем месте, живут по своим обычаям и готовы бороться до последнего.

Но, как и в каждой истории, любовь и политика переплетаются в одну опасную игру. Уже несколько месяцев сердце Влюбленного бьется только за одну единственную женщину – греческую принцессу Ирину. Но его путь к счастью осложнен: он не единственный претендент на ее руку. Ведь великая политика решила, что Ирина должна стать женой Брута, сына самого Юлия Цезаря, и этот брак имеет огромное значение для империи.

"Астерикс на Олимпийских играх": смотрите онлайн трейлер фильма

Чтобы не допустить этого нежелательного союза и дать шанс Влюбленниксу, Ирина придумывает хитрый план: она объявляет, что выйдет замуж только за победителя Олимпийских Игр. Теперь Влюбленниксу придется доказать свое достоинство, поэтому он отправляется на тренировку, чтобы стать лучшим. Для этого он обращается за помощью к своим старым друзьям – Астериксу и Обеликсу, которые имеют все необходимое, чтобы научить его быть самым быстрым, самым сильным, самым высоким и, конечно же, самым умным среди всех.

Но не все так просто, ведь хитрый и бесчестный Брут – будущий жених Ирины – также не сидит сложа руки. Он разрабатывает коварный план, чтобы получить желаемую победу на Олимпиаде и привлечь внимание принцессы.

"Зорро"

На глазах у дона Диего происходит страшная трагедия – наемники смертельно ранили его друга Мигеля де ла Серна, который должен был стать новым губернатором мексиканской провинции Новая Арагона. Мигель, боровшийся за справедливость и свободу для своего народа, умирает на руках своего верного друга, и в последнем вздохе просит Диего отомстить за его смерть. Сердце переполнено гневом и сожалением, Диего дает обещание: он не позволит убийцам Мигеля остаться безнаказанными.

Согласно обещанию, Диего отправляется в Новую Арагону, но чтобы осуществить месть и выполнить свою миссию, он принимает лицо умершего друга. Под именем Мигеля де ла Серна он прибывает в провинцию, где большинство людей воспринимают его как безвольного и наивного губернатора, который абсолютно подчиняется жестокому полковнику Уэрто – командиру гвардии, что узурпировал власть в провинции и стал ее кровавым тираном.

"Зорро": смотрите онлайн трейлер фильма

Но это лишь одна из сторон этого хитро спланированного плана. Под видом бессильных властей и послушного чиновника, Диего использует свои способности для того, чтобы стать другим – Зорро. Одетый в черный плащ и маску, Зорро – неуловим, бесстрашный и чрезвычайно искусный во владении шпагой.

В сердце каждого подвига Зорро – глубокое чувство справедливости и стремление наказать тех, кто безжалостно эксплуатирует простых людей. И хотя на поверхности он продолжает изображать некомпетентного губернатора, на самом деле Диего – безжалостный мститель, готов идти на все, чтобы наказать Уэрто и его кровавых прислужников.

Чтобы сохранить свою власть и контролировать провинцию, Уэрто должен найти и уничтожить Зорро – неуловимого героя, который стал его самым большим врагом. Однако не так просто поймать этого доблестного мстителя, ведь Зорро всегда на шаг впереди, и его стремление к мести не остановит ничто. Так разворачивается эпическая борьба между тиранией и справедливостью.

"Красное солнце"

По сюжету, на безжалостной земле царит хаос, где законы часто не имеют силы, а понятие чести могут быть определены только в битвах и дуэлях. Именно в такой среде разворачивается история, которая станет испытанием для двух очень разных людей, которые вынуждены объединить свои силы в борьбе за справедливость.

Линк и Гоч – двое бандитов, которые совершают нападение на поезд, в котором путешествует японский посол. Они планируют ограбление, но все идет не по плану. Во время нападения Гоч, предав своего напарника, бросает Линка и забирает не только всю добычу – деньги, но и самый неоценимый трофей – самурайский меч, подарок японского императора президенту США. Этот меч имеет невероятную историческую и культурную ценность, и его потеря может повлечь серьезные дипломатические последствия.

"Красное солнце": смотрите онлайн трейлер фильма

После того как Гоч исчез, Линк и Курода, единственный самурай, сопровождавший японского посла, остаются живыми. Теперь они должны забыть все свои различия и объединиться в борьбе за возвращение украденного меча. Линк, для которого это вопрос денег и личной выгоды, и Курода, для которого все это – вопрос чести и долга, вынуждены вместе отправиться в опасное путешествие. Если они не вернут меч в течение семи дней, Курода обязан будет убить и себя, и Линка, потому что он поклялся своей жизнью вернуть этот меч.

Их путь – это не только борьба за материальные ценности, но и поиск внутреннего мира и понимания между двумя мужчинами, принадлежащих к разным мирам: один – безжалостный охотник за добычей, другой – самурай, руководствуется кодексом чести и преданности. С каждым шагом они приближаются к своему врагу – Гоча, но одновременно и к себе. И в этом путешествии им предстоит встретиться с самыми большими испытаниями: моральными, физическими и духовными.