3 фильма с Беном Аффлеком, которые обязательно нужно посмотреть

Бен Аффлек – мужчина, которого мы имеем возможность видеть в разных образах: от дерзкого Бэтмена до выразительного актера и просто очень привлекательной личности. 7 сентября состоится премьера нового фильма с этим любимцем миллионов – "Под гипнозом".

Специально к премьере 24 Канал подготовил подборку самых популярных фильмов с Беном Аффлеком, которые точно нужно увидеть. Если вы еще не знаете, что делать сегодня вечером – приятного просмотра!

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"Лига справедливости"

2017фантастика, боевик

В этом фильме Бен Аффлек играл ключевую роль в формировании команды объединившихся супергероев, чтобы бороться с угрозой мира. Бэтмен выступил лидером этой группы и взял на себя важную миссию по защите Земли от мощного врага.

Роль Аффлека была поразительной и отличалась его харизмой и умением передать внутреннюю борьбу и силу Бэтмена. Он создал современную интерпретацию этого легендарного супергероя, которая получила признание и восхищение среди фанатов жанра.

"Лига справедливости": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тройная граница"

2019приключенческий, боевик

Актерская игра Бена Аффлека в этом фильме была высоко оценена за отражение эмоциональной сложности своего персонажа, а также способность воспроизвести реалистические аспекты жизни контрактников и военных. "Тройная граница" получила большое внимание от зрителей и критиков.

"Тройная граница": смотрите онлайн трейлер фильма

"Последняя дуэль"

2021исторический, драма

Фильм, основанный на реальных событиях, в котором Бен Аффлек отметился замечательным актерским мастерством. Он очень эффектно передал сложность и глубину своего персонажа. Лента получила большое признание от критиков за актерскую игру и общее качество, а для самого Аффлека эта роль стала одной из самых выдающихся в карьере.

"Последняя дуэль": смотрите онлайн трейлер фильма

Это лишь небольшая часть фильмов, в которых Бен Аффлек заслуженно поднялся на вершину актерского мастерства. Но совсем скоро нас ждет еще одно новое увлекательное приключение, где он снова замелькнет перед нашими глазами. В сентябре на экраны выходит фильм "Под гипнозом", а в декабре выйдет фильм "Аквамен и потерянное королевство", в котором актер играет одну из ключевых ролей.

Автор: Марта Полищук