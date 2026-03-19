3 блестящих фильма, в которых сыграл Брюс Уиллис до того, как тяжело заболел

19 марта свой 71-й День рождения празднует легендарный Брюс Уиллис. Больше всего актер известен зрителю благодаря своим ролям в боевиках и триллерах.

В частности в фильмах "Крепкий орешек" и "Шестое чувство". Однако не только эти, но и другие ленты заслуживают вашего внимания. В них актер сыграл до того, как тяжело заболел деменцией. В материале 24 Канала выбирайте своего фаворита.

В каких фильмах сыграл Брюс Уиллис?

"Королевство полной луны"

Это высокорейтинговый фэнтезийный фильм о подростках, которые влюбляются друг в друга. События разворачиваются на острове у побережья Новой Англии летом 1965 года. Герои заключают тайный союз и отправляются в бегство – подальше от всего. С тех пор начинается череда приключений, которые сочетают как комедийные, так и драматические моменты.

Фильм "Королевство полной луны" был номинирован на премию Оскар в категории "Лучший сценарий" и имеет оценку 7,8 на IMDb. Это отличный вариант для легкого вечернего просмотра – история романтического летнего побега двух подростков.

"Девять ярдов"

"Девять ярдов" – американско-канадская кинокомедия 2000 года. Главные роли в фильме исполнили Мэттью Перри и Брюс Уиллис. События разворачиваются в Канаде.

В центре сюжета – наемный убийца, который соглашается дать показания против криминального авторитета. Фильм наполнен юмором, а харизма актеров буквально держит внимание зрителя от начала до конца. Несмотря на относительно скромный бюджет, лента отличается яркой актерской игрой.

"16 кварталов"

"16 кварталов" – динамичный боевик, премьера которого состоялась в марте 2006 года. Сюжет разворачивается вокруг полицейского, который находится на грани нервного срыва.

Ему поручают доставить свидетеля в суд, преодолев всего 16 кварталов Нью-Йорка. Однако этот путь оказывается крайне опасным и полным угроз. Фильм держит в напряжении от начала до конца, а актерская игра Брюс Уиллис добавляет истории особой глубины. Некоторые даже в шутку называют эту ленту неофициальным продолжением "Крепкого орешка" из-за похожей атмосферы и напряжения.